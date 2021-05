V rozhovore sa tiež dočítate:

Je pravda, že máte v šatníku len farebné kúsky?

Keď tak nad tým rozmýšľam, tak asi áno. Farby mi do života už dlhodobo prinášajú strašne veľa radosti, úsmevu. Keď si v obchode alebo na internete pozerám oblečenie, podvedome inklinujem k sýtym farbám. Z neutrálnych farieb mám rada bielu, ale čierna vo mne evokuje smútok a energiu mi odoberá.

Máte aj nejakú obľúbenú farbu?

Ak by som mala vybrať odtieň, ktorý mám v šatníku a v byte, ktorý teraz prerábame najčastejšie, tak je to žltá. Mám na mysli slniečkový radostný odtieň. Vždy keď ho vidím, tak ma dobíja správnou energiou.

Pri prerábaní reštaurujete starší nábytok. Prečo ste sa tak rozhodli?

Baví ma dávať šancu nábytku, ktorý mám doma už desiatky rokov. Nerozumiem, prečo by som ho mala vyhadzovať, keď stále plní funkciu. To, že sa mi nepáči, totiž neberiem ako dostatočný dôvod. Preto si ho jednoducho prispôsobím tak, aby sa mi páčil a aby sa mi to hodil do nášho farebného domova. V dnešnej dobe si už viete kúpiť akékoľvek farby a laky. Tie technológie sú také, že či už je to kus nábytku alebo kachličky alebo čohokoľvek v dome, viete si to prispôsobiť na svoj štýl.

Čo ste si takto prerobili, na čo ste hrdá?

S priateľom sme sa zhodli, že kuchyni, ktorú máme po starých majiteľoch, nič nechýba. Rozhodli sme sa ju teda prerobiť takým spôsobom, že sme napríklad premaľovali dvierka na skrinkách. Zo staromódne vyzerajúcej kuchyne, ktorú by niekto vyhodil, sme tak spravili niečo, čo nám robí naozaj radosť. Je iná, farebná, svieža a pár návštev nám už povedalo, že vyzerá ako úplne nová.

Sekáčom sa nevyhýbate z podobných dôvodov?

Určite áno, človek takto dáva šancu módnemu kúsku, ktorý už niekto iný nenosil. Na planéte máme extrémne veľa oblečenia. Čítala som, že keby sa teraz zastavila výroba, ešte naše vnúčatá by mali čo nosiť. Ďalšia vec je, že tak ako pri starom nábytku, tak aj pri veciach zo sekáčov platí, že keď sú povedzme päťdesiat rokov staré, tak je ich dizajn po materiálnej, kvalitatívnej a štýlovej stránke niekde úplne inde. Je to jednoducho niečo retro, čo by ste momentálne v obyčajnom módnom reťazci hľadali len ťažko. Takže prečo kupovať niečo nové, keď si môžete kúpiť to, čo tu už je a ešte je to aj štýlové a za pár korún? Vďaka sekáčom mám doma luxusné a značkové veci. Okrem toho ma na tom baví aj adrenalín, ktorý zažívam, keď niečo hľadám a zároveň radosť, keď niečo zaujímavé nájdem.

Vám sa teda asi nestalo, že ste počas koronakrízy začali nakupovať veci cez e-shopy ako veľká časť verejnosti?

Samozrejme, že nič nie je čiernobiele a aj ja si rada zájdem do nákupného centra a kúpim si niečo rozumné, čo naozaj vynosím. Takisto aj na internete. Takže aj ja som využívala e-shopy, keď sme boli doma.

Často na svojom blogu a Instagrame spomínate vašu starú mamu. Čo si na nej najviac vážite?

Pokoru, skromnosť, šetrnosť a nemateriálnosť staršej generácie. Mladí ľudia žijú konzumným rýchlym životom a veciam nevedia dávať druhú šancu. Moja starká si napríklad kúpi zaváraninový pohár, ktorý neskôr využije na pitie vody, potom doň niečo zasadí alebo si z neho spraví vázu. Jednoducho ho využije naplno. Obdivujem aj jej prístup k oblečeniu. Ona mala len jedny šaty, dvoje sukne a dvoje nohavice a nosila ich veľmi dlho, kým si nekúpila niečo nové. Takýto prístup staršej generácie ma inšpiruje.

