Kadetka Miška je opäť v nemocnici. Potom, ako sa dostala konečne domov k rodine do Považskej Bystrice, sa jej stav zhoršil a znova ju museli previezť do Bratislavy. Na jej podporu a zvládnutie drahej liečby sa zatiaľ zbiera celé Slovensko. Zapojili sa aj kadeti z policajnej akadémie.

To, že je Miška opäť v nemocnici, potvrdil jej právny zástupca Marko Polakovič. "Miška je momentálne hospitalizovaná v Bratislave. Nie je ju však možné v súčasnosti navštevovať," povedal. Podľa našich informácií Mišku, ktorá je po nešťastnej udalosti od pása dole ochrnutá, trápi nemocničná baktéria. Mladá kadetka bola doma len jediný týždeň, kým ju museli opäť hospitalizovať. Tentoraz však nie v univerzitnej nemocnici, ale v Nemocnici svätého Michala.

Kým Miška bojuje s nepriazňou osudu, ani Slovákom nie je jej príbeh ľahostajný. Tí sa zapojili do zbierky a aktuálne sa poradilo pre mladú kadetku vyzbierať už 18-tisíc eur. To však nie je všetko, ani študenti a učitelia Akadémie policajného zboru v Bratislave nezabúdajú na jednu z nich a organizujú podujatia, kde zbierajú peniaze pre Mišku, ktorej liečba bude nielen časovo, ale aj finančne veľmi náročná.

"Na Akadémii Policajného zboru to všetci vnímajú ako obrovskú tragédiu a všetci súcitia s kadetkou. Výučba a všetko, čo bolo nastavené, však normálne pokračuje ďalej. Od pondelka máme už skúškové obdobie. Dovtedy sa však konali akcie, kde bola aj dobrovoľná zbierka, aj tombola a celý výťažok z každého podujatia išiel na podporu našej kadetky, čiže na ten transparentný účet, ktorý na základe mojej iniciatívy vznikol," povedala rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská.

Tá dodáva, že študenti sú veľmi zlatí a veľa vecí, napríklad súťaž sa uskutočnilo aj na základe toho, že ich sami študenti iniciovali. "Momentálne je na účte 18 900 eur," upresnila L. Kurilovská. Tá dodala, že tam nešli len peniaze z akcií a tomboly, ale aj zo samostatnej dobrovoľnej zbierky.

Športovkyňu Mišku (20) mal postreliť na pôde policajnej akadémie inštruktor Vladimír Šeparnev (51). K nešťastiu došlo 1. marca v rámci krúžkovej činnosti. Miška utrpela ťažké strelné poranenie v oblasti hrudníka, v rámci ktorého došlo k prerušeniu miechy v hrudnej časti chrbtice. Od miesta priestrelu nadol zostala ochrnutá. Museli jej odstrániť aj časť pľúc z dôvodu ich devastačného poškodenia.

Podľa slov inštitúcie sa chceli tri študentky zlepšiť v streľbe, preto išli na polygón a pod dozorom inštruktora precvičovali prácu so zbraňou. Podľa Miškinho advokáta Marka Polakoviča však okrem manipulácie so zbraňou trénovali aj streľbu na seba. "Oni mali také cvičenie, ktoré inštruktor nazval duel, že budú strieľať na seba, čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. V rámci toho duelu vyšla tá rana z jeho zbrane," povedal Polakovič. Obvinený pedagóg si však nevie vysvetliť, ako sa do jeho zbrane dostal ostrý náboj.

Minister vnútra Roman Mikulec medzitým navrhol prezidentke Zuzane Čaputovaj odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej a samotnú Kurilovskú vyzval, aby skončila vo funkcii. Akademický senát s tým však nesúhlasil. Prezidentka by o Mikulcovom návrhu na odvolanie Kurilovskej mala rozhodnúť už čoskoro.

