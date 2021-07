Na PRÁZDNINY pôjdeme určite! ZAHRANIČIE ale čaká len niektorých ×

Ostávame doma! Pandemická situácia zmenila plány mnohých, ktorí pravidelne dovolenkovali v zahraničí. Kým niektorí sa do zahraničia vôbec nechystajú, iní priznávajú, že to zvažujú. Len máloktoré deti to vedia na isto. Prečítajte si, kam budú cestovať!