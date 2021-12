Spoznajte ju aj vy a zlepší sa nielen váš vzťah, ale aj sexuálny život. Z jedného prieskumu u našich susedov v Česku, ktorý zisťoval, po čom muži najviac túžia, vyplynulo, že sex je až na druhom mieste, na prvé miesto ho dalo len 35 % mužov. Prvá bola so 40 percentami láska a jej prejavy, ku ktorým patrí aj spoľahlivosť a dôvera. Ak teda chcete mať doma spokojného muža, ktorý vám poskytne ten najlepší sex, akého je schopný, robte toto:

Buďte tolerantná

Ak vám muž povedal, že príde z práce o piatej a o 17.10 sa ešte ani neozval, nepanikárte. Na 99 % sa nestalo nič iné, len sa zdržal v práci alebo trčí niekde v zápche. Alebo si možno ešte dal po ceste s kolegom jedno pivko... Tým, že mu začnete vyvolávať, kedy presne dorazí, veci nepomôžete, dosiahnete len to, že znervóznie, bude mať zlé pocity a pravdepodobnosť, že prežijete pohodový a sexi večer, sa rapídne zníži. Ukážte svoju veľkosť a buďte tolerantná. Veď večera sa dá predsa prihriať a vy si zatiaľ môžete v pokoji prečítať časopis.

Dožičte mu priestor

Chce si zájsť každú stredu s kamarátmi na pivo a vy mu to vyčítate? Rovnako ako štvrtkový futbal? Prečo? Dajte mu priestor, aby sa kvôli vám nemusel vzdávať obľúbených aktivít a kamarátov. Vráti sa vám to tým, že si viac bude ceniť chvíľky s vami a bude k vám lepší. Skúste a uvidíte. Funguje to.

Zorganizujte večer bez detí

Ak máte babičku, skúste veci zorganizovať tak, že jeden deň v týždni alebo mesiaci vyzdvihne dieťa zo škôlky či školy babička a zostane u nej aj spať. Ak nemáte babičku, dohodnite sa s dobrou kamarátkou, pre ktorú spravíte na oplátku tú istú službu v iný deň. Aj keď muži deti milujú, ocenia, keď budú s vami jeden večer sami. Deťom sa to bude tiež páčiť, tak nemajte výčitky a voľný večer si s mužom užite na maximum. Choďte do divadla, kina či na pohár vína alebo si môžete dať vínko v posteli.

Povedzte mu to

Myslíte si, že váš muž nepotrebuje počuť, že ho obdivujete? Že je mu to jasné, keď ste s ním? Omyl! Potrebuje to. Navyše obdiv je sexi, a keď ho nezažije u vás, ale u mladej kolegyne, môže to byť pre váš vzťah nebezpečné. Obdivujte svojho muža a hovorte mu to. Je predsa obdivuhodné, že dokázal opraviť vysávač či vyrobiť vám presne takú poličku, ako potrebujete. Za to, čo včera dokázal v posteli, ho môžete pochváliť aj „deň po“. A aj viackrát!

Sexi prekvapenie

Milé prekvapenia má rád každý. Tie sexi obzvlášť. Ukážte mu niekedy v kuchyni, že varíte bez nohavičiek, alebo vojdite večer do spálne v novom sexi sieťovanom outfite a vysokých podpätkoch, prípadne aj s maskou na tvári... Bude vás to stáť pár eur a výsledok bude miliónový. Veľkým prekvapením pre partnera môže byť napríklad to, keď prídete večer do spálne s kamarátkou. „Prísť aj s priateľkou uspokojí len menšie percento mužov, ja napríklad by som privítal, keby tých priateliek bolo viac. Možno by som takto aj v mojom pokročilom veku dostal nejakú inšpiráciu, čo by som s tými babami robil,“ povedal pre pluska.sk skúsený sexuológ Radim Uzel.

Buďte otvorená

Máte sexuálne predstavy, o ktorých roky snívate, ale s partnerom sa o nich hanbíte hovoriť? Vytvorte sexi atmosféru a povedzte mu o nich, možno sa vám niektoré splnia hneď v ten večer. Ak napríklad túžite spolu s partnerom navštíviť swingers party, treba sa na tom dohodnúť - ale možno budete prekvapená, ako rýchlo bude súhlasiť - alebo navrhnite niečo iné na osvieženie vášho sexuálneho života. Základom je povedať otvorene, čo chcete a čo je už za vašimi hranicami. „Túžby človeka sú individuálne, preto treba najskôr zistiť, čo partner naozaj chce,“ zdôraznil Radim Uzel.

