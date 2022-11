Kusého vo voľbách oficiálne podporovali strany Sme Rodina a Dobrá voľba, Za ľudí a KDH. Práve slová predsedu poslednej spomínanej strany Milana Majerského šokovali. V rozhovore pre Denník N priznal, že 80-tisíc eur, ktoré strana prispela Kusému na kampaň, nepatrilo vlastne im.

„Podľa všetkého to neboli peniaze KDH, ale bol to jeho sponzorský dar, ktorý išiel cez transparentný účet KDH pre Rudolfa Kusého,“ povedal s tým, Kusý nie je ich členom, a preto nevidí dôvod na to, aby mu strana dávala nejaké príspevky. Kto však tento sponzor bol, Majerský netuší. Dodal, že bol zaneprázdnený vlastnou kampaňou na župana a určite si to dodatočne zistí.

K veci sa už vyjadrila aj TIS, ktorá pripomenula, že kampaň Kusého bola, zdá sa, ešte netransparentnejšia, ako sa na prvý pohľad javilo. „Problémom je, že sponzor nepreviedol peniaze na transparentný účet kresťanských demokratov (takéto príspevky tu nefigurujú), ale zrejme na stranícky účet hnutia. To de facto znamená, že KDH pomohlo v kampani utajiť pôvod najväčšieho finančného príspevku v najväčšej kampani volieb, keď ho vydávalo za stranícky. Je zarážajúce, že sa informácia o tom, že hnutie neposlalo do Kusého kampane stranícke peniaze, objavila až po voľbách,“ uviedol riaditeľ TIS Michal Piško.

Veľkých sponzorov mal aj Kusého súper Vallo, o nich sa však vedelo, keďže ich príspevky dostával priamo na transparentný účet strany Team Bratislava. Majerský neskôr svoje slová oľutoval a uviedol, že išlo údajne o nedorozumenie. „Platí, čo som povedal, že „všetky príspevky finančného charakteru musia byť transparentné a určite aj sú transparentné," a odmietam novinárkou podsúvané špekulácie,” dodal s tým, že kampaň Kusého podporilo KDH sumu 105–tisíc eur.

V tom je zarátaný aj dar od podnikateľa Rudolfa Hrubého vo výške 25–tisíc eur, ktorý dostali v posledný týždeň pred voľbami s určením na túto konkrétnu kampaň. „Je to zároveň najvyšší dar, aký sme tento rok dostali,” spresnil.

Situáciu už rieši polícia! Čítajte na druhej strane!