Od pondelka bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska vstúpiť na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Pendlerom bude stačiť negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako dva týždne. Po rokovaní pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény.

Minister doplnil, že pre pendlerov by malo od pondelka platiť trojdňové prechodné ustanovenie. V praxi to znamená, že negatívny antigénový test budú musieť mať od štvrtka (19. 11.). Polícia pendlerom odporúča, aby mali so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa, že pracujú na území susedného štátu.

Kontroly na hraniciach budú náhodné. "So zameraním najmä na čas, keď bude hranicu prekračovať najviac osôb. Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov," informovala o tom TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Nákladná doprava bude môcť prekračovať vnútorné hranice SR bez obmedzenia. "Tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím do ôsmich hodín bez zastavenia, okrem čerpania pohonných látok," doplnila.

Zároveň informovala, že od pondelka sa na vonkajších hraniciach s Ukrajinou nebude vykonávať testovanie osôb vstupujúcich na územie SR antigénovými testami.