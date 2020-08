Po moste v Strážskom cez rieku Laborec v smere do Krivoštian prejdú od utorka (11. 8.) do piatka (14. 8.) len chodci. Dôvodom výluky automobilov je finalizácia hydroizolačných prác a pokládka asfaltu.

POZOR, most cez Laborec bude uzavretý: Práce finišujú, čaká ho zaťažovacia skúška!

TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Ako povedala, v uplynulých týždňoch prebiehala pokládka časti nosníkov aj nového zábradlia, odstránilo sa dočasné premostenie a premávka bola presmerovaná na novú konštrukciu mosta.

"Stavebné práce budú prebiehať aj v nasledujúcich dňoch pričom si vyžiadajú väčšie dopravné obmedzenia. Pre vozidlá bude most úplne neprejazdný od utorka (11. 8.) od 7.00 h do piatka (14. 8.) do 19.00 h. V tomto čase na ňom budú nepretržite prebiehať stavebné práce," spresnila Terezková.

"Ak pôjde všetko podľa plánu, v stredu (19. 8.) budeme na moste realizovať zaťažovaciu skúšku, keď most zaťaží niekoľko plne naložených nákladných vozidiel. V čase realizácie zaťažovacej skúšky bude most pre dopravu opäť úplne uzavretý. Aj napriek tomu, že práce napredujú, aj v najbližších týždňoch sa vodiči musia pripraviť na prejazd v jednom jazdnom pruhu a za pomoci svetelnej signalizácie," doplnil predseda KSK Rastislav Trnka.

V čase uzávierky prejdú mostom cez rieku Laborec len chodci, a to za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom na ich pohyb aj reguláciu budú dohliadať pracovníci stavby. KSK v spolupráci so zmluvnými autobusovými dopravcami zabezpečí počas týchto dní odvoz kyvadlovou dopravou. Cestujúci však budú musieť prejsť mostom peši. Vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu v smere od Zbudze cez Michalovce.

Opätovné sprejazdnenie mosta je plánované na piatok (14. 8.) po 19.00 h. Rekonštrukcia mosta by podľa Terazkovej mala byť ukončená do konca roka.