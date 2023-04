Pohľad na zhorené priestory tohto nádherného historického domu, ktorý je úzko spojený so slovenským velikánom svetovej poézie Andrejom Sládkovičom, vzbudzuje nesmierny smútok. Vo štvrtok (20.4.) začala stavebná firma postupne vypratávať vyše 100 ton plechovej strechy a ďalších asi 400 ton sutín.

“Práce budú trvať niekoľko týždňov,” povedal nám Brossmann v priestoroch kancelárie, ktoré požiar obišiel. Určiť presné škody, aké požiar spôsobil, podľa neho zatiaľ možné nie je. “Škody sú rádovo v miliónoch, ale to všetko zistíme, lebo ešte nevieme, koľko bude stáť, aby sa veci dostali do štádia ako predtým,” vysvetľuje.

V prvom rade je však potrebné vynosiť von sutinu, následne dať zo strechy dole veľké množstvo plechu a potom zas postaviť dočasnú strechu. Do tohto posledného štádia to bude trvať viac ako mesiac, pokiaľ pôjde všetko bez problémov. A tie by mohli spôsobiť práve silné dažde.

Ktorú miestnosť vypratali ako prvú, si prečítajte na ďalšej strane: