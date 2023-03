Škody na pamiatkach odhaduje samospráva na niekoľko desiatok miliónov eur. Požiar sa dotkol siedmych historických nehnuteľností, z ktorých niektoré, napríklad mineralogické múzeum Berggericht, patria do správy Slovenského banského múzea (SBM) a zároveň pod rezort životného prostredia.

Bývalý riaditeľ SBM Jozef Labuda len tesne po tragédii v súvislosti s požiarom v rozhovore pre aktuality.sk poukázal na to, že tieto pamiatky v správe múzea sú roky bez poistenia. „Nemáme poistené nielen zbierky, ale ani budovy“, povedal v podcaste Ráno Nahlas s tým, že je to doslova alarmujúce. Tento problém však podľa neho v rezorte životného prostredia pretrváva desiatky rokov a poukazuje na to, že to “neurobil žiaden minister za posledných dvadsať rokov”.

“Moja prvá návšteva ministerstva po voľbách v roku 2020 u štátneho tajmoníka Smatanu bola práve v tejto veci. Problémom je fakt, že poistenie pamiatkových budov a kultúrnych zbierok neraz s nevyčísliteľnou hodnotou, je drahé. Pre samotné poistenie poisťovne vyžadovali splnenie prísnych noriem, ktoré boli i finančne náročné,” vysvetlil v rozhovore.

