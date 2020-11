Na zimu hľadáme dočasné bývanie. Ja - muzikantka, súčasnou situáciou uviaznutá bez práce v tejto zemi a moje dve geniálne tvorivé deti, vzdelávajúce sa doma. Takéto volanie do neznáma sa objavilo na sociálnej sieti. Smutná správa o tom, aké obdobie žijeme. Šokujúce na tom bolo niečo celkom iné. No veď sa pozrite.

„Zháňam maringotku. Zn. rýchlo, ide zima. Ale môže byť aj chalupa, chatička, jurta, prenájom čohokoľvek... A asi už aj kdekoľvek na svete, kde by mohla byť moja (naša) oblažujúca prítomnosť k niečomu v tomto absurdnom období. Dík,“ napísala na sociálnu sieť hudobníčka Sára 2. októbra.

Postrážim dom, deti, psa, koňa, zaspievam...

Zrejme sa nič nenašlo, lebo v utorok znel jej inzerát už takto:

Hľadáme na zimu dočasné bývanie. Ja - muzikantka, súčasnou situáciou uviaznutá bez práce v tejto zemi a moje dve geniálne tvorivé deti, vzdelávajúce sa doma. Najlepšie by bolo pre nás blízko prírody, v okolí BA, PK, Modry (nie je podmienkou), môže byť aj chata, chalupa, časť domu... Ide o SOS situáciu, neviem momentálne platiť celý bežný nájom, ale som otvorená barteru (pomôžem, postrážim dom, deti, psa, koňa, kozu, vyrábam bylinkové zmesi a tinktúry a všeličo, k tomu zaspievam, zahrám na gitaru, naučím milión pesničiek od Slovenska po Balkán...), alebo spolubývaniu.

Pomohol by nám aj mesiac - dva... čokoľvek. Ďakujem za každú ponuku, nápad aj zdieľanie.

Tisícky zdieľaní, desiatky ponúk

A vtedy sa to začalo. Za niekoľko hodín mala táto správa takmer 4-tisíc zdieľaní a stovky lajkov. A tiež niekoľko nápadov a ponúk, ako by sa dalo matke s dvomi deťmi pomôcť. Dokonca aj reálna ponuka bývania, však v Jizerských horách.

„Neviem bohužiaľ pani pomôcť, nedá mi však nereagovať... našim potmavším spoluobčanom sa stavajú byty a keď matka s 2 deťmi je v ťažkej situácii, kde je ten náš štát? ... je to tak smutné. Sára pošlite mi číslo účtu, rada vám aspoň finančne pomôžem,“ napísala Su Si.

„Myslím, že toto by ste mali super na vaše duše, len je to pri Zvolene, “ napísala Martina a pridala link na domček na lazoch pri Pliešovciach, kde pôsobí občianske združenie Zaježka. Viacerí diskutujúci si myslia, že práve oni by pomohli.

Sára oslovila slovenskú dušu

„Keby sa vám chcelo cestovať na východ, ponúkam miesto v našom dome na celý január 2021 - lokalita Brdárka,“ ponúkla Veronika.

„Viem vám pomôcť, napíšte správu,“pridal sa Erik z Detvy.

„V Kláštore pod Znievom by vás prichýlili,“pridal Vlado.

Nasledovalo niekoľko ďalších ponúk v tomto duchu či na finančnú pomoc. „Krásne napísané, držím palce, nech sa podarí niečo nájsť, rada pozdieľam,“napísala Ľuba.

V diskusiách sa objavilo aj výstižné zhodnotenie celej situácie: Napriek všetkému nie sme stratený národ, len potrebujeme asi správne podané podnety, aby sa v nás prebudilo to dobré, čo v Slovákoch drieme. Sára to dokázala, azda to pomôže nielen pozdvihnúť naše sebavedomie, ale aj nájsť jej dobré bývanie.