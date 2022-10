Silné emócie lomcovali smútiacimi pri poslednejrozlúčka so športovkyňou začala presne úderom 13-tej hodiny. V ten istý čas začal aj pohreb jej milovaného snúbenca Mareka (†20). Pochovávali ich totiž ako manželov, no každého vo svojom rodisku. Na pohrebe nevesty Broni oblečenej v bielych šatách nechýbali ani družičky, takisto oblečené v bielom. Po omši sa smútiaci presunuli do obradnej siene Domu smútku pri cintoríne v Poprade - Veľkej. Tam už pred príchodom smútočných hostí hrali skladby jej obľúbenej kapely Queen a speváka Freddieho Mercuryho.

Po úvodnej básni prečítala príhovor mamy zosnulej Broni žena, ktorá viedla smútočné obrady. Zronená mama v príhovore v úvode uviedla, že jej dievčatko svoju priebojnosť a životaschopnosť dokázala už svojim bezproblémovým a ľahkým príchodom na tento svet: "Svoju osobnosť a neprehliadnuteľnosť preukázala aj o pár hodín po narodení, keď ju sestrička priniesla ukázať ockovi. A aby nespinkala, zľahka ju poklepkal po perinke. Spustila obrovský plač, pretože to považovala za krivdu. Ale vzápätí, v náručí nás, rodičov, nám ukázala nádherný široký úsmev, ktorým obdarovávala všetkých neustále.”

Mama dodala, že Broňka bola odmalička veselým zvedavým šibalským a vnímavým dievčatkom. “Od prvej chvíle mala všetky vlastnosti pravého dieťaťa. To sa týkalo nosenia mamkiných topánok na vysokom podpätku, nevyhnutnosť nosenia sukničiek, byť upravená a vyvoňaná ako mamka a vždy mala nalakované nechtíky a lesk na perách. Milovala pohyb, ktorý rozvinula na gymnastike, ktorému sa venovala od piatich rokov a stala sa jej celoživotnou srdcovou záležitosťou,” napísala zronená matka. Dodala, že jej dcéra bola pre prácu učiteľky ako stvorená a počas svojho štúdia, ktorým chcela tento svoj cieľ naplniť, mala šťastie na skvelých trénerov a pedagógov.

Užialená mama prítomným porozprávala aj príbeh lásky jej dcéry a Mareka († 20) zo Ždiaru, ktorý zomrel pri tej istej nehode a ktorého pochovávali v tú istú hodinu ako Broňu. Zoznámili na fakulte športu na bratislavskej univerzite: “Obaja boli plní života, lásky, obetavosti, mladosti, húževnatosti a spoločných plánov perspektívnej budúcnosti. Chceli sa venovať športu a deťom, tráviť s nimi všetok svoj čas ako telocvikári a tréneri.”

Mladá žena milovala hudbu a všetko pri nej robila: “Bola ako oheň, voda, vietor, zem. A všetky tieto živly boli v jej vnútri v krásnej harmónii. Ako oheň bola plná vášne a lásku rozdávala a brala plným priehrštím. Ako voda bola maximálne životaschopná a priebojná. Ako vietor bola nespútaná a slobodná. Ako zem bola odvážna, pokojná, priateľská a vždy nápomocná. Mala svoj vlastný názor a stála si za ním. Bola mimoriadne empatická a zároveň si vždy vedela určiť hranice. Bola veselá, šťastná. Milovala čítanie kníh, pozeranie filmov a gymnatiku. A v neposlednom rade aj pečenie sladkostí. Bola čestná, slušná, čistá a nevinná. Bolo to veľmi dobré dieťa a my ako rodičia sme na ňu vždy boli a budeme hrdí.” Broňka podľa jej mamy nemala rada krivdu, nespravodlivosť, predsudky a odsudzovanie: “Vždy sa proti tomu postavila.”

Podľa matky zosnulá bezmedzne milovala svojich starých rodičov a rodinné stretnutia, ktoré boli vďaka nej vždy plné dobrej nálady a zážitkov.

“Dieťatko naše! Je veľmi bolestivé to, čo sa stalo. A nikdy nepochopíme, prečo sa to stalo a práve tebe a Marekovi. Boli ste tak veľmi zaľúbení a šťastní, čo sa prejavovalo v každej sekunde vášho života. Plánovali ste sa vziať a prežiť spolu celý život," prihovárala sa svojmu dieťaťu ležiacemu v rakve.