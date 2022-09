Už sa stáva pravidlom, že poslanci parlamentu, ktorí majú byť elitou národa, sa správajú ako "zo štvrtej cenovej". Jednou z nich je poslankyňa Romana Tabak, ktorá sa v ostatnom čase zviditeľnila viacerými aférami. Jej neskrývaná nevraživosť voči kolegyni Jane Bittó Cigánikovej cez víkend vyústila do fyzickej potýčky. V parlamente má však aj dobré kamarátky - príkladom je sexica z hnutia Sme rodina. Nedávno zverejnila svoj vzťah ku kontroverznej Tabak.

Bývalá tenistka Romana Tabak začínala svoje pôsobenie v parlamente ako poslankyňa za Oľano. Za jej kandidatúrou za toto hnutie môže Igor Matovič, ktorý ju stretol sedieť na schodíkoch na jednom proteste a tam sa s ňou zoznámil. Vo voľbách získala necelých 4000 preferenčných hlasov a dostala sa do zákonodarného zboru.

No a tam sa začala zviditeľňovať nie svojou prácou, ale čoraz kontroverznejším spôsobom správania. Preslávila sa zverejnením fotky, ako sa kúpe v chránenom potoku v národnej prírodnej rezervácii netušiac, že tým porušila zákon. No vrcholom bolo, keď vycapila svoju fotku s odhaleným bokom, ako vysmiata pózouje pri berlínskom pomníku zavraždeným Židom. Po kritike fotku zmazala a ospravedlnila sa.

Nedávno prišla na tlačovú konfereciu svojich kolegov zo strany Sloboda a Solidarita a vynadala Richardovi Sulíkovi, že je "najväčšou brzdou krajiny." Na to Jana Bittó Cigániková požiadala prítomných, aby „Romanu nechali hovoriť“. Tabák sa postavila, namierila si to k dverám, no na krátko sa otočila a svojej kolegyni z poslaneckých lavíc ešte stihla poslať odkaz a zakričať: „Ty buď ticho, ty tepša!" Nevraživosť týchto dvoch žien odvtedy naberala na obrátkach. A vyvrcholila cez víkend, keď došlo medzi nimi k fyzickej potýčke.

No zdá sa, že medzi kolegyňami má Romana Tabak aj obľúbenkyne. Nedávno po tom, ako nezahlasovala za to, aby mohol súd rozhodnúť o väzbe šéfa Smeru Roberta Fica, prestúpila z Oľano do hnutia multiotecka Borisa Kollára Sme rodina. A tam si našla spriaznenú dušu. Reč je nielen o sexi kráske, ale aj o vzdelanej žene. Takže je nádej, že si z nej kontroverzná poslankyňa vezme príklad.