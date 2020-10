"Väčšina z nich leží na klinike infektológie a cestovnej medicíny, o ďalších sa starajú na reprofilizovaných oddeleniach kliniky pneumológie a ftizeológie, ako aj v priestoroch neurologického oddelenia. Lôžka vyčlenené pre nakazených pacientov sú k dnešnému dňu obsadené na 49 percent," informovala Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice.

O najkritickejších pacientov, ktorí by bez umelej pľúcnej ventilácie už nemali šancu prežiť, sa starajú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Momentálne tam leží desať pacientov v kritickom stave, z nich ôsmi sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

Medzi nimi aj manželia, ktorí sa tam dostali krátko po sebe. Pľúcna ventilácia ich udržiava pri živote už takmer dva týždne. Nepatria pritom ešte do vekovo rizikovej skupiny. "U nás máme aj mladších pacientov, momentálne náš najmladší pacient má 38 rokov, máme i 46-ročného, aj päťdesiatnikov. Čiže neležia tu len starší pacienti, naopak, sú tu hospitalizovaní aj relatívne zdraví ľudia v strednom veku, pacienti, ktorí nemajú závažné pridružené ochorenia. Z toho vidieť, že COVID-19 je mimoriadne nebezpečná diagnóza. Nie je to tak, ako si mnohí myslia, že je to choroba starých a chorých," uviedol primár OAIM Ján Michlík.

Zatiaľ sa podľa jeho slov podarilo úspešne vyliečiť dvoch pacientov, 81-ročného muža a 59-ročnú ženu, ktorých odpojili od umelej pľúcnej ventilácie a v zlepšenom stave z oddelenia prepustili.

Ako sa starajú o pacientov s COVIDOM nájdete na nasledujúcej strane >>>