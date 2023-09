Z popíjania pokus o vraždu! Súd rozhodoval o matke dvoch detí, ktorá nožom bodla muža do hrude ×

Už to neviem vrátiť späť, kajala sa pred súdom Zuzana (42), obžalovaná z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Vlani v októbri sa totiž nepohodla so svojím mužom. No a hádku chcela podľa obžaloby vyhrať nožom. Tým ho totiž bodla rovno do hrudníka.