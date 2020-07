Korona síce obmedzila výber dovoleniek, ale určite mnohí z vás premýšľajú, kam sa vybrať. Vyzerá to tak, že hitom bude tento raz konečne Slovensko. Veď máme veľa turistických krás a je načase spoznať ich. Chystajú sa na to dokonca aj bratislavskí starostovia. Pozrite sa, kam chodia radi oni!

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová

"Každý rok dovolenkujem so svojou rodinou, a tak to bude aj toto leto. Najradšej máme dovolenky na Slovensku, na horách. Tento rok sa chystáme na cestu po Slovensku, v pláne je napríklad Čergov a Vlčie hory v Poloninách," povedala nám starostka Starého Mesta. Dodala, že ľuďom odporúča Slovensko. "Máme u nás veľa krásnych miest," doplnila.

Na horských pasienkoch vídať dobytok len výnimočne. Zdroj: Peter Ličák

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová

"Na dovolenku sa veľmi teším a istotne ju budem tráviť na Slovensku. S ohľadom na ekonomickú situáciu odporúčam dovolenku v našej krajine aj iným, aby sme pomohli slovenským podnikateľom v cestovnom ruchu aj výrobcom slovenských výrobkov," povedala pre Plus JEDEN DEŇ Dana Čahojová.

Na Slovensku je podľa nej veľa krásnych miest. "Žijeme v dobe, keď najmä mladí ľudia poznajú celý svet a nepoznajú krásne zákutia Slovenska. Slovenský cestovný ruch ponúka tiché aj rušné miesta, každý si môže nájsť to svoje," dodala starostka Karlovej Vsi s tým, že dovolenku rada trávi so svojimi blízkymi.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová rada trávi dovolenku na Slovensku. Zdroj: Karlova Ves

Starosta Vrakune Martin Kuruc

"V dôsledku koronakrízy určite nebude možné žiadne veľké cestovanie po Európe. Ja osobne mám veľmi rád Rakúsko a Taliansko. Ak je to možné a čas mi to dovolí, s manželkou sa snažíme ísť na dovolenku aspoň raz do roka. Práve v letných mesiacoch sa v rámci samosprávy snažíme vynaložiť čo najviac energie na riešenie vecí, ktoré sa počas roka robiť nedajú. Takže väčšinou, teda už to bude piaty rok, letné mesiace trávim v práci a na dovolenku v lete nechodím," povedal nám starosta Vrakune Martin Kuruc.

Dodal, že ak to bude možné, rád by na jeseň s manželkou navštívil Benátky, no je to zatiaľ iba predstava. "Tento rok sme sa s rodinou rozhodli objavovať krásy a zákutia Slovenska a máme naplánovaných už pár víkendov, napríklad Trenčín, Červený Kameň a podobne. Myslím, že nám naša krajina má čo ponúknuť,"doplnil ďalej starosta Vrakune.

Ľuďom na dovolenku odporúča napríklad rakúske či talianske Alpy. "Krásny pohľad je aj na talianske jazero Como. No toto leto určite odporúčam stráviť na Slovensku, ktoré milujem. A keďže Vrakuňu milujem najviac, odporúčam navštíviť náš lesopark, kde sa dá aj relaxovať, grilovať aj chytať ryby," dodal Martin Kuruc.

Hrad Červený Kameň v Bratislavskom kraji Zdroj: Profimedia

Starosta Petržalky Ján Hrčka

Starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti tohtoročnú letnú dovolenku ešte nemá presne naplánovanú. Ľuďom ale odporúča na dovolenku Slovensko. "Zvlášť v tomto období. Mnohí ľudia mali vo zvyku pravidelne cestovať do zahraničia, ale myslím si, že aj naša krajina ponúka dostatok príležitostí na zaujímavú dovolenku," povedal nám s tým, že on v minulosti rád chodieval do Turecka.

