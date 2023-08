V centre Bratislavy je veľký počet poľských futbalových fanúšikov tímu KKS Lech Poznaň, ktorý hrá večer zápas v Trnave. Upozornila na to na sociálnej sieti bratislavská mestská polícia, ktorá musela zmobilizovať svoje hliadky. Viacerí fanúšikovia sa však už podľa nej presúvajú do Trnavy.

Vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko pre TASR uviedol, že už počas stredajšieho (16. 8.) večera monitorovali pohyb fanúšikov poľského klubu. "V Bratislave sa ich nachádza približne 200 a počas stredajšieho večera a štvrtkového doobedia nedošlo k vážnym narušeniam verejného poriadku," skonštatoval.

Ako podotkol, približne okolo polnoci veľká skupina fanúšikov spievala chorály na bratislavskom Hlavnom námestí. V súčasnosti už poslali niektoré hliadky späť do svojich okresov, keďže viacerí fanúšikovia už opustili centrum Bratislavy a zamierili do Trnavy. "Po futbalovom zápase plánujeme opätovne zvýšiť výkon v centre mesta, keďže je predpoklad, že sa niektorí z fanúšikov plánujú vrátiť do Bratislavy," uviedol Borko.

Futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA, ktorý sa odohrá večer na trnavskom Štadióne Antona Malatinského medzi domácim Spartakom Trnava a poľským tímom KKS Lech Poznaň, označil organizátor za rizikový. V Trnave museli preto zaviesť bezpečnostné opatrenia.