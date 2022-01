Na pokojnú noc ZABUDNITE: Výstrahy pred SILNÝM vetrom potrvajú až do rána! ×

Výstrahy pred silným vetrom potrvajú v niektorých častiach Slovenska až do pondelkového (31. 1.) rána do 06.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý varuje aj pred tvorbou snehových závejov a jazykov.