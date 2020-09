Stačilo pár prvých akordov z pesničky Tisíc míľ a všetky oči na rozlúčke s tatranským nosičom Lacom Kulangom zvlhli. Ešte pred pár dňami kráčal s nákladom sudov na chrbte zo Skalnatého plesa na Skalnatú chatu, ktorú kedysi zdvihol z trosiek. Túto cestu prešiel stokrát, teraz sa mu však zrejme podvrtla noha, možno mu prišlo zle. Jeden z najznámejších horských nosičov vo Vysokých Tatrách sa pošmykol a zapotácal sa. Neudržal rovnováhu a podľa záchranárov, ktorí ho prišli ošetriť, zlomil si kľúčnu kosť.

Chatár a horský nosič Laco Kulanga († 71) odišiel do nosičského neba. Jeho pohreb rozcítil tvrdých chlapov z Horskej služby, aj bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Zdroj: jaz

Napokon pristal, že pôjde do nemocnice, no po ošetrení podpísal reverz a vrátil sa domov. Tam tri dni po úraze zomrel.

Smútil aj prezident Gašparovič

Do nosičského neba ho najbližšia rodina a kamaráti odprevadili včera na Novom cintoríne v Kežmarku. Truhlu niesli chlapi z horskej služby, chatári aj vysokohorskí nosiči.

Rozlúčiť sa s Lacom prišiel aj nosičský konkurent Peter Petras, známy horolezec, ktorý vystúpil na Nanga Parbat, Ivan Urbanovič či bývalý prezident Ivan Gašparovič. Ten na oslave okrúhlych narodenín tohto svojského horského nosiča a chatára nikdy nechýbal.

"Väčšine ľudí Laco pripadal zvláštny. Veľa toho nenahovoril, často mlčal. Ale bol priamy a rovný chlap, ktorý nikdy nikoho neosočoval ani neohováral. Na druhej strane viem, že vyviedol množstvo psích kusov, napríklad pre stávku a fľašku borovičky vyniesol v krošni na Zbojnícku chatu rúču devu! Keď som o ňom rozprával známym, každý ho chcel spoznať. Vzal som ich teda na Skalnatú chatu, Laco vyšiel spoza pultu a minútu ma chlapsky silno objímal. Potom sa vrátil k pípe a všetci sa čudovali: to je všetko? Žiadna erupcia radosti, žiadne stovky vtipných historiek? Nie, s Lacom nám stačilo, že sme sedeli pri jednom stole alebo sa od chaty pozerali do doliny," rozžialil sa nad odchodom tatranskej legendy spisovateľ a bývalý tatranský hotelier Štefan Packa.

Packa mal s Kulangom vzácny vzťah. Dokonca ho nahovoril, aby bol krstným otcom jeho kuchárskej knihy. "Prišiel na krst a tam mlčal," usmeje sa pán Packa.

Ani Jožo Kubáni naňho nemal!

Aj on vždy s Lacom oslavoval okrúhle narodeniny a na mnohé príbehy odtiaľ si rád spomína. Napríklad na scénu, počas ktorej chcel chýrny tatranský reportér Jožo Kubáni odkráčať s Kulangovou naloženou krošňou. Nedokázal ju ani len odlepiť od skaly, nieto s ňou prejsť čo i len meter!

"A to sa Laco narodil do ťažkých povojnových sociálnych pomerov. Jeden čas si jeho rodičia dokonca mysleli, že nebude môcť chodiť. Nikto nepredpokladal, že dokáže niečo výnimočné. Vypracoval sa na skvelého atléta a keby nemiloval Tatry, mohol skončiť ako skvelý hokejista v Ostrave. Bez znalosti čo len jedného svetového jazyka precestoval takmer celú zemeguľu. No ničím sa nechválil. Jeho najznámejšia veta pri komentovaní akéhokoľvek problému bola: To všetko je psychika," uzavrel rozlúčku s Lacom Kulangom dobrovoľný horský záchranár Jaroslav Švorc.

Pre Japoncov bol hrdina

Film o Lacovi Kulangovi dokonca natočili Japonci, ktorí nechápali, ako môže stošesťdesiatpäťcentimetrový chlapík, ktorý váži sedemdesiat kilogramov, vyniesť na chrbte dvesto kilogramov a pritom takmer nič nejesť.

Hviezdne chvíle však zažil v deväťdesiatych rokoch. Na Zamkovského chatu vyniesol náklad, ktorý vážil 207,5 kilogramu. Rekord venoval vtedajšiemu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi, ktorého vnímal ako silného vodcu. Dokonca mu odkázal, že keď bude chcieť, znesie z chaty aj jeho.

Ešte v roku 2004, keď oslavoval 55-ku, si na chrbát naložil symbolických 155 kilogramov, pousmial sa a povedal: Keď budem mať sto rokov, vynesiem sto kilogramov. Už to, žiaľ, neurobí, no historky a piesne, ktoré miloval, ho na Skalnatej chate budú stále pripomínať.

Kráľ tatranských nosičov

Laco Kulanga sa narodil 20. augusta 1949. Vyučil sa v Ostrave za baníka, najskôr pracoval ako vlekár a údržbár, neskôr sa stal profesionálnym nosičom a nakoniec chatárom na Zamkovského chate, neskôr na Skalnatej, ktorú sa mu podarilo takmer úplne zrekonštruovať. Bol nositeľom neoficiálneho titulu – kráľ tatranských nosičov. Medzi jeho rekordné vynášky patrí napríklad 207,5 kg vynesených na Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.