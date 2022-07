Chorý Sebastiánko nedávno priletel špeciálnym lietadlom do Bratislavy, odkiaľ ich aj s mamou Mirkou sanitkou odviezli až domov. No namiesto užívania si konečne vlastného domova, skončila Mirka na urgente.

"Chceli sme vám dnes pôvodne pridať veselú fotku keďže riešime veľké množstvo vybavovačiek od Sebiho lekárov, materiál, kyslík. atď. cez auto, úrady až po skúšky pre Eby. A tak sme dnes chceli (aj vybehli) na záhradu kde si urobili muži brigádu s kosením lebo to bola jedna obrovská džungľa. Že reku deti trošku pookrejú, pohrajú sa, niečo si opečieme (Sebi si sám pýtal grilovať), tešili sme sa, že by chcel a tak prečo nie..." opisuje prvé chvíle po príchode Mirka Janitorová, Sebiho mamina.

Utorkový sviatok Cyrila a Metoda však nakoniec dopadol úplne inak. Mama Mirka skončila na urgente a otec s malým bojovníkom Sebastiánkom za dverami, pre každý prípad.

"Keďže tam máme niečo také ako poľnú kuchyňu, išla som deťom po príbor a ako som otvorila šuflík vyrútilo sa na mňa cca 100 možno aj viac ôs. Dve osie hniezda aké sme ešte nevideli, 30x30 cm jedno v šuflíku a druhé pod ním, odhadom chlapov tak 500 ôs (hniezda aktuálne už zlikvidované, skutočne sme také obrovské ešte nevideli)," opísala hrôzu dopichaná maminka.

Jediné šťastie bolo, že ten šuflík neotvoril Sebi alebo Ebynka... Lekári narátali na Mirkinom tele minimálne okolo 60 bodnutí, chrbát ani nepozerali, bolo to v tej chvíli bezpredmetné. Mirka do pár minút už nevedela ani rozprávať, stŕpla jej tvár, jazyk, noha atď. Musela okamžite do nemocnice.

"Ja som si len chránila tvár a krk a bežala od detí čo najďalej, lenže roj za mnou... Keďže zopár som zabíjala priamo na sebe, nechali mi aj žihadlá a tie vyberám ešte teraz," prezradila mama malého Sebinka.

Na sociálnu sieť pridala aj fotky, ktoré vznikli po niekoľkých hodinách na urgente, kde dostala okamžite injekcie a infúzie. "Bolesť je stále neskutočná ale sme doma, Spolu. A to je dôležité. Aj keď na kortikoidoch budem ešte pár dní čo mi dali, stále mám stŕpnutú tvár, ústa. Ak sú tu ľudia z nášho urgentu, naozaj im veľmi pekne ďakujem, za okamžitý, profesionálny ale aj vľúdny prístup dnes," uzavrela.

