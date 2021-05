Načo sú nám obchody, keď môžeme využiť dary prírody? Poliak Bartek žije na Slovensku už od roku 2012, pričom neskrýva, že sa do našej krajiny úplne zamiloval! O divokých jedlých rastlinách, ktoré u nás rastú, dokonca prednáša a píše knihy. Ktoré z nich môžete konzumovať už začiatkom mája?

Poďte sa NAJESŤ do prírody: Poliak Bartek vie, ktoré rastliny sú najchutnejšie!

Tým, že vyrastal v meste, s rastlinami nebol až tak často v kontakte. Všetko sa zmenilo, keď ako pätnásťročný išiel do letného tábora. „Jedna účastníčka tam robila palacinky z kvetov bazy. Vďaka tomu som zistil, ako málo o divokých jedlých rastlinách viem - a vznikla silná túžba dozvedieť sa viac. Myslím, že kniha o rastlinách bola vôbec prvá, ktorú som si v živote kúpil,“ zasmial sa Bartek úprimne.

Postupne sa o téme dozvedal čoraz viac. Divoké jedlé rastliny pribudli do jeho jedálnička a na vysokej lesníckej škole sa stali témou jeho diplomovej práce. Po presťahovaní na Slovensko sa nimi dokonca začal živiť. „Dnes o nich prednášam a píšem knihy,“ poznamenal.

Pri otázke, či ešte vôbec musí chodiť do obchodu, sa úprimne zasmial. „V našej domácnosti varí skôr manželka Katka. Ja si z rastlín väčšinou robím smoothie alebo ich prihodím do polievky, no väčšinou sa chodím len tak napásť na lúku,“ priznal.

Bartek Dobrodej Krzewiński je ekobotanik a milovník prírody z Poľska, ktorý žije na Slovensku už od roku 2012. Zdroj: FB Divoké jedlé rastliny

Potenciál jedlých rastlín je dnes podľa Barteka nevyužitý. „Tieto rastliny sa jedli v časoch chudoby, keď ľudia nemali nič iné. Tým, že si ich neskôr spájali s hladomorom, prestali ich zbierať. Dnešní ľudia ich už väčšinou nezbierajú preto, lebo ich nepoznajú. Navyše sa boja, pretože v minulosti boli medializované zriedkavé prípady, keď sa niekto otrávil,“ vysvetlil.

Práve začiatok mája je podľa Barteka ideálny čas na zbieranie jedlých rastlín. Teraz sú totiž najmladšie, a teda aj najchutnejšie, pričom neskôr môžu niektoré z nich vylučovať toxické látky alebo jednoducho ostanú horké. Treba však podľa neho rozlišovať aj to, v ktorej časti Slovenska bývate, pretože kým niektoré rastliny na Liptove zakvitli iba teraz, v Bratislave tak urobili už v polovici marca. Dá sa to však aspoň čiastočne zovšeobecniť? Podľa Barteka áno!

