Problém v jednej z volebných miestností v Prešove na Kúpeľnej ulici riešila okresná volebná komisia aj polícia. Na miesto dorazil aj policajný vyšetrovateľ. Privolali ich pre podozrenie z pokusu o spáchania trestného činu marenia volieb.

Podľa nášho zdroja jedna z členiek komisie vo volebnom obvode číslo 34 zriadenom v škole na Kúpeľnej ulici v Prešove skúšala vylepšiť výsledok jednej z politických strán a pri voľbe vhodila viac obálok.

Pri našom príchode už vo volebnej miestnosti nebola, policajti z hliadky ju vypočúvali vo vedľajšej triede. Predsedníčku komisie Annu Polákovú zavolal jeden zo zasahujúcich policajtov v civile mimo hlasovaciu miestnosť a keď sa vrátila, odmietala informovať o tom, čo sa tam stalo: “Nemôžem vám nič povedať.” Na otázku, či boli do urny vhodené navyše ďalšie lístky, uviedla: “Niečo také podobné sa stalo. Urobila to jedna členka komisie. Je mi ťažko to teraz rozpitvávať.” Na miesto neskôr dorazil aj policajný vyšetrovateľ. Z komisie bola vylúčená a pri sčítavaní hlasov už nebola.

Volebné výsledky z tohto okrsku sa nepodarilo spočítať a hlasy voličov, ktorí sem prišli odovzdať svoje preferenčné hlasy jednotlivým kandidátom za politické strany nie sú súčasťou celoslovenskej volebnej zápisnice. A výsledky odtiaľ sú neplatné. “Hodila do hlasovacej schránky nejaký počet ďalších nezistených obálok,” informovala zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. Konanie ženy rieši polícia. “Vyšetrovateľ prijal trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu marenia priebehu volieb,” informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.