Najbližšie dni čakajú Slovensko poriadne teplotné zmeny. Len nedávno sme sa lúčili so zimou príchodom prvého jarného dňa. Posledné dni teploty vzduchu na Slovensku dosahovali takmer letných 20 °C a väčšina ľudí si už zimné kabáty odložila do skrine.

VIDEO: Pozrite si opačný prípad z minulého roku.

Hlavu v smútku mali jedine poľnohospodári, ktorých na väčšine územia krajiny trápilo extrémne sucho. To je momentálne najhoršie na Záhorí a v Podunajskej nížine. „Ojedinele zaznamenávame až extrémne sucho vzhľadom na toto ročné obdobie. Problémom je najmä nízky úhrn zrážok za mesiac marec,“ vysvetľuje meteorológ a klimatológ Maroš Turňa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na juhozápadnom Slovensku padlo totiž v marci iba 2 – 6 mm dažďa. To predstavuje ekvivalent veľmi suchých podmienok.

„K suchu prispieva aj vysoký výpar z pôdy pre veľmi nízku relatívnu vlhkosť, ktorá bola na niektorých miestach nižšia ako 10 %,“ vysvetľuje Turňa s tým, že v zime sa nevytvorila dostatočná zásoba vody zo snehovej pokrývky, čo tiež zapríčinilo na začiatku jari nedostatok vlahy v pôde. Počasie na Slovensku by sa však malo už vo štvrtok prudko zmeniť.

Teploty by mali klesnúť len na 3-5 stupňov, no čo je dôležité, po dlhšom čase konečne zaprší. Miestami sa môže dokonca vyskytnúť aj sneženie. Na väčšine územia Slovenska by mali byť týždenné úhrny zrážok vyššie ako 20 mm. Sucho sa tak aspoň čiastočne zmierni, z čoho sa najviac tešia práve poľnohospodári.

„Výrazné až extrémne sucho zasahuje v celom pôdnom profile až 27 % územia. V povrchovej vrstve je extrémne sucho už na 6 % územia,“ objasňuje Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s tým, že najhoršie sú na tom Záhorie, Kysuce, Podpoľanie a Gemer.

Poľnohospodári zmenu privítajú, či už to bude dážď, alebo sneh. „Pretože aj sneh sú zrážky,“ povedala. Vývoj počasia pozorne sledujú aj ovocinári – už minulý týždeň niektorí z nich ohrievali sady parafínovými sviečkami. „Tie majú aj teraz k dispozícii a spolu s pieckami ich už majú pripravené v niektorých sadoch,“ vysvetlila. Ovocinári budú zohrievať vzduch najmä tam, kde aktuálne kvitnú marhule. V prípade jarných prízemných nočných mrazov potrebujú ochrániť budúcu úrodu.

Prečítajte si tiež: