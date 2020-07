Dnes, vo štvrtok, vystúpia maximálne denné teploty prevažne do +30 °C, ale už zajtra bude výrazne teplejšie. Maximálne teploty sa v posledný pracovný deň budú na našom území pohybovať od +27 do +32 °C. V oblasti západného Slovenska však bude ešte teplejšie a to až do +34 °C, pričom nie je vylúčené, že sa teploty dostanú aj k +35 °C.

V piatok tieto vysoké teploty vyvrcholia. Už v sobotu totiž začne počasie na našom území ovplyvňovať frontálny systém, ktorý je súčasťou tejto post-tropickej níže Edouard. Oblačnosť sa nad naše územie začne nasúvať už v sobotu ráno a dopoludnia, čo môže pokaziť podmienky pre vývoj búrok na západe a severozápade Slovenska. Tu sa totiž zrejme ešte počas dňa nestihne vzduch dostatočne labilizovať a búrky tak budú mať problém s iniciáciou.

Všetko to však bude záležať na presnom načasovaní frontu. Podľa aktuálnych výstupov numerických modelov situácia na našom území vyzerá tak, že v sobotu ráno a dopoludnia dorazí front nad naše územie a prinesie do oblasti západného a severozápadného Slovenska dážď. Búrky hrozia len výnimočne. V priebehu popoludnia sa začnú búrky vytvárať na tomto studenom fronte, ale už až nad stredným a východným Slovenskom.

Búrky, ktoré sa budú vytvárať môžu byť veľmi silné a sprevádzané nebezpečnými sprievodnými javmi.