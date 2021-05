Hrozné nešťastie! Celé Slovensko potrápili záplavy, no obec Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica obzvlášť. Prudký lejak zapríčinil pretrhnutie hrádze, ktorá zatopila takmer celú obec. Divoký živel si vyžiadal aj jednu obeť. Vôbec prvý ponovembrový starosta, Stanislav Luky (68), už nie je medzi živými.

Vodou zaliate záhrady, ale aj spodné poschodia domov. Zdemolované vonkajšie zariadenie, ploty či autá. Obcou Rudno nad Hronom sa prehnala vodná smršť a obyvateľom nezostalo nič iné ako sa pozerať na to, ako im ničí majetok.

Mnohí z nich sa zo šoku takmer okamžite spamätali a snažili sa zachrániť, čo sa dalo. V niektorých prípadoch to však vyzeralo naozaj bezútešne. „Prišli ste sa radovať z cudzieho nešťastia?“ vybehla na nás krátko po udalosti zronená mladá žena. „Tadiaľ aj tak neprejdete, je tam ešte stále voda,“ upozornila nás, keď sme snažili dostať k hrádzi.

Práve pretrhnutie hrádze malo hrozné nešťastie spôsobiť. „Hore nad dedinou, na mieste, kde bol starý tajch, bola približne pred desiatimi rokmi postavená protipovodňová hrádza. Tú začalo postupne trhať a do dediny prišla prívalová vlna,“ povedal jeden z obyvateľov obce.

„Takto sme ešte v živote neboli vytopení,“ povedala zronená Andrea. „Keď sa to stalo pred tým, voda nám vošla len do chodby, teraz je na celom dolnom poschodí,“ pokračovala a zároveň dodala, že starkú, ktorá tam býva, budú musieť dočasne presťahovať.

„Darmo bude niekto niečo rozprávať, keď to nezažil. Zničilo nám to všetko, čo tu je. Aj Chladničky a mraziaky. Pobralo mi to pivové bedne, kosačku a krovinorez. Traktorík preplavilo na úplne iné miesto,“ povedala majiteľka miestneho obchodíku Oľga, ktorá si ako jedna z mnohých zaspomínala na potopu z roku 1994.

