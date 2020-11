Black Friday na Slovensku: TAKTO vyzerali včera naše obchody! ×

Skutočne lákavé výpredaje alebo triky obchodníkov? Sviatok menom Black Friday už vnímajú aj Slováci. Kým však v Amerike a v západnej Európe je to deň, kedy obchody praskajú vo švíkoch, pre väčšinu Slovákov to nie je až také lákadlo. Hoci aj u nás sa našli kupujúci, ktorí využili zľavy, do kamenných predajní sa návštevníci až tak veľmi nehrnuli. Kto však včera zaváhal, nemusí smútiť, množstvo obchodov predĺžilo Black Friday až do konca víkendu!