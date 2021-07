Plus size blogerka: Na nič sa nehrám a ukazujem sa taká, aká som!

Už v základnej škole sa stretla s posmeškami pre svoju váhu. Plus size blogerka Dagmar Rejdíková s pseudonymom Dadalookbook to teraz vo svete internetu a sociálnych sietí mení. Slovensko je však podľa nej ešte stále ďaleko za Amerikou, kde si aj plus size ženy dajú na seba odvážnejšie kúsky. Posun môže nastať len vtedy, keď sa ľudia naučia milovať samých seba takých, akí sú.