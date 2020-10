Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od 10 do 65 rokov.

Ľudia prišli, stoja v dlhých radoch

Premiér Igor Matovič povedal, že je to jediná cesta, ako sa vyhnúť totálnemu lockdownu. Ľudia to pochopili a prišli hneď ráno v hojnom počte. Na niektorých miestach v Bardejove aj v Dolnom Kubíne však museli čakať v dlných radoch, kým prišli alebo sa otestovali zdravotníci. Niektorí to znášali s pochopením, iní odišli s tým, že radšej prídu neskôr.

Na Orave a v Bardejove začalo pilotné celoplošné testovania na ochorenie COVID-19, ktoré potrvá do nedele 25.10. Otestovaných by malo byť asi 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Na snímke ľudia čakajú testovanie v obci Raslavice v okrese Bardejov 23. októbra 2020. Prvých obyvateľov obce začali testovať tesne pred 9:00, pritom ľudia v rade stáli už od 7:30 hod. Zdroj: Milan Kapusta

Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok má obavu, ako budú kapacitne zvládať otestovať ľudí, ktorí aktuálne čakajú v zástupoch pred odbernými miestnosťami v meste.

Mnohí obyvatelia sa podľa neho rozhodli prísť na testovanie na COVID-19 už v piatok, lebo od soboty 24. 10. bude pre ľudí bez negatívneho testu platiť prísnejší režim. Uviedol to na tlačovom brífingu pred dolnokubínskym mestským úradom.

Na odberných miestach je 800 vojakov

Všetky odberné miesta pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na Orave a v okrese Bardejov sa podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Štefana Zemanoviča podarilo vybaviť potrebným materiálom.

„Museli sme preberať materiál z rôznych zložiek, najmä zo štátnych hmotných rezerv. Posledný materiál sa privážal až neskoro v noci alebo nadránom. Podľa informácií, ktoré máme, v zásade sa nám podarilo všetky odberové miesta včas vybaviť," povedal Zemanovič. Doplnil, že meškanie zdravotníkov riešili operatívne.



Na 235 odberných miestach je nasadených 800 profesionálnych vojakov. Celkovo odberné tímy tvorí takmer 1400 ľudí - policajtov, hasičov, záchranárov, zdravotníckych pracovníkov a administrátorov samosprávy.

V Lenartove všetko podľa plánu

V obci Lenartov v Bardejovskom okrese najprv otestovali policajta, administratívne pracovníčky a zdravotníkov. „U nás sa testuje od piatka do nedele. Dnes do 12.00 h je vyhradený čas pre seniorov, imobilných ľudí a zamestnancov obce. Od 13.00 h do 20.00 h pre ostatných občanov,"uviedla starostka Bľandová.

V Bardejovskej Novej Vsi chýbali certifikáty, testovanie preto presunuli. V Dlhej Lúke mali technické problémy.

Niekde posunuli čas testovania

Na Bardejovskej Zábave začne testovanie až po 14. hodine, testovanie sa posúva aj v Bardejovských Kúpeľoch. V kúpeľoch podľa našich informácií chýba zdravotnícky personál.

Na snímke testovanie v Bardejove 23. októbra 2020. EASYFOTO TASR - Maroš Černý Zdroj: Maroš Èerný

Minister obrany SR Jaroslav Naď ako gestor rezortu, ktorý koordinuje operáciu Spoločná zodpovednosť, uviedol, že by bolo hlúpe tvrdiť, že všetko bude na sto percent. „Prosím, buďme tolerantní, buďme ústretoví,"požiadal všetkých s tým, že skúsenosti z pilotného testovania sa podľa neho osvedčia práve pri organizácii a realizácii celoplošných testovaní.