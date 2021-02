Petíciu za návrat zeleného parku na Hlavnom námestí podpísalo už vyše 500 ľudí. Signatári žiadajú hlavné mesto a jeho volených zástupcov o vytvorenie príjemnej oázy pokoja a oddychu na tomto námestí.

Riešenie vidia v znovuvybudovaní zeleného parku s trávou, kvetmi, kríkmi a stromami.

„Zelený park s nízkymi i vysokými drevinami - stromami a kríkmi - a tiež nízkou zeleňou - trávou a kvetmi - bol na Hlavnom námestí v Starom Meste založený v 2. polovici 19. storočia, teda ešte v období trvania monarchie Rakúsko-Uhorska,“ píšu v petícii.

Zaujímavé je, že tento park prežil Prežil niekoľko režimov, monarchiu, ranný kapitalizmus aj socializmus. Prečkal niekoľko vojenských invázií a nezničili ho ani viaceré bombardovania mesta v rokoch 1944 a 1945.

Námestie malo niekoľko názvov: Franz Joseph Platz / Ferenc József tér, Hauptplatz / Főtér, Masarykovo námestie, Hitlerovo námestie a Námestie 4. apríla, no park na ňom zostával.

Magistrát sa k petícii zatiaľ vyjadrovať nechce. „K tejto petícii sa bude hlavné mesto vedieť vyjadriť až po jej obdržaní a preskúmaní. Zatiaľ nám nebola doručená,“ povedala nám hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

A čo si myslia Bratislavčania? Urobili sme si malý prieskum na stránke Prešpurčina ešče nezgegla!, kam chodia ľudia, ktorí majú radi Bratislavu. Téma ich zaujala, vyjadrilo s takmer 400 z nich, mnohí veľmi fundovane. Niektorí si naozaj pamätali príjemní parčík na tomto mieste a apelovali, aby sa námestie vrátilo do pôvodnej podoby, ale ďalší upozornili na to, že pôvodná historická podoba bola vydláždená, tak, ako dnes, aby námestie mohlo plniť svoje funcie a mohlo sa na ňo stretnúť veľa ľudí. Iní argumentovali, že hlavné námestia v európskych mestách nie sú parky, ale pekne upravené vydláždené plochy a majú predovšetkým kultúrne funkcie, tak, ako napríklad v neďalekej Viedni. Pred Stefansdomom a na ulici Am Graben tam nie je zeleň. Parky majú na iných miestach.

Názory Bratislavčanov nájdete v GALÉRII

Pravdou však je, že súčasné Hlavné námestie je námestím len na papieri. Nepriťahuje domácich ani turistov, pretože si tam nemajú kde posedieť a oddýchnúť. A čo sa týka Vianočných trhov, bez problémov by sa dali presunúť a potiahnuť od Michalskej brány až po Hviezdoslavovo námestie, kde by plynulo nadviazali na Staromestské Vianočné trhy...

Pokiaľ ide o to, ktorý názor prevládal, bolo to tak na polovicu a dosť veľkú skupinu nakoniec vytvorili ľudia, ktorý by chceli kompromisné riešenie, teda vydláždené námestie s niekoľkými stromami a menšími trávnikmi, aby nezakrývali krásne historické budovy, ktoré tu sú.

V roku 2016 dalo mesto vysadiť v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy na Hlavnom námestí štyri lipy malolisté a na Františkánskom námestí desať hrušiek ozdobných. Lavičky pod nimi sú počas leta vždy obsadené, na rozdiel od lavičiek na priamom slnku...

Niekoľko názorov vám ponúkame na ďalšej strane