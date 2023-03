Dnešným sprievodcom sa stal chovateľ Peter Motus (59). V nenápadnom dome na Záhorí chová desiatky jedovatých plazov. Svoj koníček pretransformoval do biznisu. Z vlastných receptov vyrába z hadích jedov rôzne mastičky. Pomôžu vám s kožnými problémami i ochoreniami pohybového aparátu.

"Môžete ísť k nemu bližšie, ale nie viac ako 70 centimetrov," hovorí Peter a vyberá nádherného štrkáča brazílskeho, ktorý na naše prekvapenie pomerne hlasno funí. Okrem toho silno hrkoce "hrkálkou" na konci chvosta, čím dáva najavo mierny nepokoj. Inak však ide o krásneho a fascinujúceho hada, na ktorého by sa dalo pozerať aj celé hodiny.

Peter má tri druhy jedovatých hadov - už spomenutého štrkáča brazílskeho, ploskohlavca vodného a vretenicu gabunskú. Každý had má svoje samostatné terárium, kde žije. Dospelé hady jedia obvykle tak raz za tri týždne a pochutia si na stredne veľkom potkanovi či kuracích nohách. Mláďatká jedia každý týždeň. Okrem hadov však vlastní aj dva druhy jedovatých jašterov - korovca jedovatého a korovca mexického. Ľudia ich však pravdepodobne budú skôr poznať z rôznych videí pod názvom "gila monster".

Samotného Petra jeho hady pohrýzli už päťkrát, pričom štyrikrát bol hospitalizovaný. Rozprávali sme sa teda o protijede. "To sú také ampulky, ktoré sa podávajú v určitých časových intervaloch," vysvetľuje Peter s tým, že po pohryzení jedovatým hadom na začiatku človek nemusí vôbec nič pociťovať. "Neskôr príde taká slabosť, bolesť. Potom problémy so zrakom či pocit na vracanie. Na krvnom teste sa ukáže, že chýba fibrinogén a hrozí vnútorné vykrvácanie. Preto sa dopĺňa vo veľkých dávkach a po pár dňoch sa to zlepší až na normálne hodnoty." Jeho samého hady pohrýzli najmä pri umelom kŕmení mláďat. Všetko však vraj záleží aj od toho, či je kusnutie obranné alebo útočné a samozrejme aj od veku hada.

Najnebezpečnejší Petrov had je vretenica gabunská, pretože má najvyšší obsah jedu a až štvorcentimetrové jedové zuby. "Tie zuby sú ako injekčná ihla. Zapichnú sa do svalstva a cez kanáliky cez ne vytečie jed," opisuje Peter najhrozivejšiu hadiu zbraň. Vretenica sa však dožíva iba asi desať rokov, pričom štrkáč brazílsky aj dvadsaťpäť. Niektoré svoje "kúsky" si odchoval od malička sám.

Ku hadom sa chovateľ dostal skrz koníček. "Pred revolúciou som mal ako hobby teraristiku. Choval som korytnačky, krokodíly, jaštery. Po revolúcií ma zaujali jedovaté hady, chcel som predávať hadí jed do zahraničia farmaceutickým firmám. Keďže som chemik, začal som vyvíjať moje prípravky, ktoré dnes nájdete v lekárňach," vysvetľuje Peter s tým, že zvieratám sa venuje úplne od malička. Od roku 1993 však zaplnili jeho dom nielen neškodní domáci miláčikovia, ale aj jedovaté, no za to fascinujúce hady. "Tradičnými" - nejedovatými hadmi, ktoré chovajú iní ľudia, si vraj prešiel už ako dieťa. Svoje vlastné prípravky skúšal najskôr na sebe, neskôr na rodinných príslušníkoch a na známych.

Celkový počet hadov je u neho 70 až 100 kusov. V súčasnosti ich má asi 80, pričom ráta s tým, že bude v blízkej dobe chovať aj nejaké mladé. Okolie na jeho netradičný biznis reaguje prekvapivo pozitívne. "Podporujú ma. Páči sa im to a sú radi, že tu v dedine niečo zaujímavé je. Vedia, že to robím profesionálne a všetko je schválené," vysvetľuje Peter a dodáva, že žiaden had mu dodnes neušiel. Občas sa mu síce stane, že mu nejaký utečie v miestnosti, no z tej vedú ešte dvoje dvere, ktoré by had musel prekonať, aby bol vonku. Všetko je teda maximálne bezpečné.

