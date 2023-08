Nadjazd v Trebišove čaká veľká rekonštrukcia! Naposledy bol renovovaný v rokoch 2002-2005. „V súčasnosti máme ne jeho komplexnú rekonštrukciu už spracovanú aj projektovú dokumentáciu. Pôjde o rekonštrukciu, nakoľko je to finančne menej nákladné ako výstavba nového mosta. Zároveň nie je potrebné most demolovať,“ približuje hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Postavený bol ešte v roku 1971. Zaujímala nás jeho história a okolnosti, za ktorých ho kedysi postavili. Hoci sme sa snažili nájsť podrobné informácie o výstavbe spred vyše päťdesiat rokov, neúspešne. Archívne záznamy ako keby neexistovali. Košický samosprávny kraj nás odkázal na mesto, mesto zas na KSK…

Dôvodom terajšej rekonštrukcie je jeho havarijný stav. Most totiž aktuálne čelí šiestemu stupňu zlého stavebno-technického stavu zo siedmich

Podľa kraja môže za tento stav nielen výskyt bludných prúdov, ale aj vysoký podiel chloridov v betóne. „Z konštrukcie mosta odpadáva krycia vrstva betónu a výstuž mosta a oceľové časti korodujú. Okrem toho sa na spodnej stavbe a na vozovke nachádzajú trhliny a odvodnenie mosta je nefunkčné,“ dodáva Terezková.

Rekonštrukcia bude zahŕňa vybúranie aktuálneho zvršku mosta, obetónovanie spodnej časti, výmenu ložísk, sanáciu a zosilnenie nosnej konštrukcie či vybudovanie odvodnenia. „Súčasťou bude aj rekonštrukcia vozovky pred a za mostom ako aj výmena záchytných bezpečnostných zariadení vrátane nového zábradlia,“ približuje hovorkyňa Košického samosprávneho kraja.

FOTO HAVARIJNÉHO MOSTU >TU<

Ide o jeden z najdlhších mostov v kraji, peniaze naň ale nie sú

Most má dĺžku takmer 280 metrov. Celá rekonštrukcia má podľa predbežného vyčíslenia nákladov stáť osem miliónov eur. Konečnú sumu totiž prinesie až verejné obstarávanie. Kraj však už teraz vie, že peniaze nie sú. „Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu, vysokú infláciu, nárast cien stavebných materiálov a energií, ako aj krátenie podielových daní samosprávam bez dostatočnej kompenzácie, KSK nemá v rozpočte na tento rok finančné prostriedky na nové projekty z kapitálových výdavkov, vrátane tejto rekonštrukcie,“ vysvetľuje Anna Terezková, s tým, že aktuálne realizované stavby sú kryté z rozpočtu minulého obdobia. Kraj sa preto snaží financie získať aj z eurofondov.

Ak sa peniaze nájdu a začne rekonštrukcia, obmedzená bude nielen cestná doprava

Popod takmer 280 metrov dlhý most, resp. nadjazd totiž vedú železničné koľaje vrátane širokorozchodnej trate vedúcej do U.S. Steel v Košiciach. Bude tak potrebné toto trakčné vedenie upraviť. „Rekonštrukcia mosta a cesty bude prebiehať za celkovej uzávery, jazdiť sa bude po navrhnutej obchádzkovej trase, čo znamená, že bude mať zásadný vplyv na dopravu v meste Trebišov. Predpokladaná doba rekonštrukcie mosta je 10 mesiacov,“ uzatvára hovorkyňa kraja Terezková s tým, že demolácie, rekonštrukčné práce, ako aj obmedzenie premávky už s kompetentnými orgánmi prerokovali.