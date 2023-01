Silný dážď, respektíve snehové prehánky obmedzujú v stredu ráno dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Sedlo Besník, Heľpa, Svinia, Budimír, Petrovany a Prešov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Správa ciest tiež vodičov upozorňuje, že horský priechod Dobšiná je pre padajúce stromy uzatvorený pre všetky motorové vozidlá. Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú uzatvorené horské priechody Donovaly, Vernár, Šturec a Príslop.

Pre vozidlá nad 3,5 tony je uzatvorená cesta I/67 Dedinky - Ostrá Skala. "Cesta II/533 Gemerská Poloma - Súľová, horský priechod Súľová až po Hnilec sú uzavreté z dôvodu padajúcich stromov, pre všetky motorové vozidlá v oboch smeroch," pripomína SSC.

Podľa SSC sú zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice R3 Trstená - Tvrdošín je miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.

Komplikácie na cestách začali už včera, AHA, ako to u nás vyzeralo:

Rovnako zjazdné s prevažne mokrým povrchom sú aj cesty I., II. a III. triedy. V Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a v Košickom kraji sa na cestách nachádza čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh od jedného do troch centimetrov, miestami do piatich centimetrov. Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica je čerstvý sneh do desiatich centimetrov.

Prevažne zjazdné sú tiež horské priechody, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do piatich centimetrov. Viaceré horské priechody majú povrch vozovky mokrý.

Poprad: Napadlo 25 centimetrov snehu, na cestách treba spomaliť >>>