Michal Tynkovan. Meno, ktoré v historickej Banskej Štiavnici pozná asi každý. Predovšetkým vďaka tomu, že pochádza z Ruska, usadil sa tu, žije tu so svojou rodinou a v neposlednom rade v meste vybudoval unikátnu škôlku i základnú školu. Plánuje vybudovať aj lyžiarsky vlek neďaleko tajchu Počúvadlo. Málokto však o ňom vie toto…

Týždenník Plus 7 dní informoval, že Michal Tynkovan je bratom Alexandra Tynkovana, ktorý je podľa časopisu Forbes 101. najbohatšm Rusom s majetkom 850. miliónov dolárov. Zbohatol na biznise s megareťazcvom elektroniky so spotrebičmi. Keď do jeho firmy pred 3 rokmi čiastočne vstupovala PPF českého miliardára Kellnera, šéf ruských operácií PPF Jiří Šmejc hovoril o Tynkovanovom reťazci ako o “dojnej krave”.

Ako ďalej uvádza týždenník, pred 5 rokmi súhlasil ropný a bankový magnát Michail Gucariev, že zaplatí 727 miliónov dolárov za väčšinový podiel v tejto firme. Tynkovanov brat Michal sa usadil na Slovensku a jeho biznis sa pohybuje od realít až po energetiku. Jeho vila v historickej Štavnici stojí na kopci a má z nej výhľad na celé mesto.

Podľa zdroja blízkemu rodine Tynkovanovcov, vila má dve podlažia s výťahom a je podpivničená. “Otvorené priestory pripomínajú skôr obchodný dom, je tam veľká hala a všetko je také chladné to chladné. Majú tu vlastné fitnesscentrum i bazén. Čo sa týka áut, nájdeme u nich Ferrari, Teslu a viaceré firemné autá,” prezradili nám.

“Napriek bohatstvu sa Michal na nič nehrá, je veľmi dobrosrdečný. Skôr sa stráni ľudí, trávi čas sám a povedal by som, že je viac utiahnutý. S manželkou, ktorá sa tiež stará o biznis, majú dve deti. Len pred pár dňami sa vrátili z dovolenky z Maledív,” doplnili.

Čo vybudoval v Banskej Štiavnici, si prečítajte na ďalšej strane: