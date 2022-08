Predstavte si nasledovnú situáciu. Vykročíte si z domu von na záhradu a na zemi si všimnete veľkého hada, akého ste ešte nikdy nevideli. Presne s takýmto problémom bojujú vystrašení obyvatelia rýchlo rozrastajúcich sa dedín pri hlavnom meste - Miloslavov, Kvetoslavov a Hviezdoslavov.

Tentokrát sa vystrašila Hviezdoslavčanka Viera. "Chcem Vám všetkým oznámiť. Dnes ráno vo Hviezdnom bývaní keď, som išla do práce, na vonkajšej strane vchodových dverí bol veľký had. Zavolala som hasičov, no nikde ho nenašli. Zatvárajte si vchodové dvere a dávajte si pozor," píše v príspevku na sociálnej sieti, kde sa hneď strhla diskusia.

Had, ktorý robí domácim vrásky je pravdepodobne neškodná užovka stromová, ktorá sa na tomto území vyskytuje celkom často. "Na 99% to bola užovka (stromová), pokiaľ niekomu neušiel domáci miláčik. Neškodné zvieratko a veľmi užitočné," reagovala pohotovo Dominika. Obyvateľov a to najmä ženy to však príliš neukľudnilo. Daniela píše, že by sa najradšej odsťahovala.

