Lietadlo. Už len pri myšlienke, že by som mala nastúpiť do chatrnej železnej konštrukcie, ktorá má so mnou plachtiť 10 000 kilometrov nad zemou, sa mi ježia chlpy na ruke. No, nevzdávam to a stále to skúšam prekonať, čo sa veľa ráz spája so smutno-zábavnými príbehmi, ktoré zahŕňajú spanikárenie a útek.

Spomeniem zážitok, kedy som letušku pri vstupe do lietadla z revom presviedčala, že ešte chcem vystúpiť alebo na dva úplne posledné pokusy, kedy som do lietadla už ani nenastúpila.

Prvýkrát som mala ísť s priateľom na dovolenku do Grécka, pričom sme mali dopredu kúpené všetky lístky na autobusy a zabookované airbnb, tak si asi viete predstaviť, ako sa potešil, keď som mu nakoniec povedala, že nejdem.

Spomeniem aj pokus o dovolenku v Portugalsku, kedy ma nielenže kamarátky, ale aj personál na letisku presviedčal, že mám nastúpiť. Kebyže pri tom spievame, vyzerá to ako groteska z muzikálu.

Strach z lietania alebo aviofóbia trápi takmer tretinu ľudí Zdroj: Amr Nabil