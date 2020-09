Návštevnosť regiónu Liptov v druhom kvartáli roka 2020 medziročne klesla takmer o 80 percent. Znížil sa aj počet prenocovaní v regióne, a to o 76 percent. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.

Cestovný ruch v regióne je podľa organizácie zdecimovaný pandémiou, situáciu v turizme označuje za alarmujúcu.

"Čísla zo Štatistického úradu SR nám len potvrdili smutnú realitu našich dní. Už sme si zvykli na to, že sme každoročne lámali naše vlastné rekordy, tento scenár a tento rekord sme však nečakali ani v najhoršom sne a obávame sa, že ešte porastie nezamestnanosť. Vláda by mala zaviesť preplácanie rekreačných poukazov zamestnávateľom a výrazne znížiť DPH na produkty cestovného ruchu tak ako napríklad v Rakúsku alebo Veľkej Británii," upozornil predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.

Odvetvie turizmu zamestnáva na Liptove viac ako 6000 ľudí v priamych službách a ďalšie tisíce nepriamo. "V lete to na Liptove žilo, ale neznamená to, že sa nám podarilo dohnať straty, ktoré vznikli na jar a ktoré zažívame teraz na jeseň. Niektoré prevádzky ani v lete nedosiahli čísla z minulých rokov a zaknihovali aj 30-percentné prepady," povedala riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková. Týkalo sa to najmä prevádzok a atrakcií, kam chodili aj zahraniční návštevníci. Tých podľa Bartkovej Slováci nedokázali nahradiť.

Na Liptove v druhom kvartáli 2020 medziročne klesli aj zahraniční návštevníci, a to o viac ako 90 percent. Pri počte prenocovaní išlo o zníženie takmer o 76 percent. Turizmus Liptova podľa OOCR ovplyvňuje aj výpadok podujatí. Nielen tých, ktoré sú zamerané na turistov, ale negatívny dosah majú i chýbajúce kultúrne či športové podujatia v regióne.