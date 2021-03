„Škoda, že konfrontácia nemôže byť klasická, ale na druhej strane sme uvítali možnosť dať si preteky aspoň s rodinou a s istým okruhom priateľov,“ tvrdí Ľuboš Gabčík (70), ktorý sa na Bielej stope zúčastňuje už 40 rokov, pričom vynechal len jeden ročník.

„U mňa je to tradícia od malička. V našej rodine je Biela stopa vrchol zimy. Na preteky som chodievala už od ôsmich rokov a tak som si povedala, že sa hecnem a tradíciu zachovám, nech mám zo seba dobrý pocit,“ vysvetľuje usmiata Rebeka (20).

Pretekárka Rebeka (20) sa na Bielej stope zúčastňuje od svojich ôsmych rokov Zdroj: Beáta Javorčíková

Na 48. ročník Bielej Stopy sa pôvodne prihlásilo 155 účastníkov, ktorým organizátori dali možnosť preniesť štartovné do budúceho roka, alebo sa zúčastniť na špeciálnych virtuálnych pretekov. Možnosť využilo do začiatku prvého marcového týždňa 62 pretekárov, pričom ďalší tak môžu urobiť až do 12. marca. Preteky sa totiž odohrajú až v rozpätí dvoch týždňov. Nejedná sa však o žiadne klikanie do počítača, ako by sa mohlo na prvé počutie zdať.

„Nie sú to preteky v klasickom slova zmysle. Ľudia si v ľubovoľnom termíne od 27. februára do 14. marca prejdú trasu, ktorú sme vytýčili a pošlú nám údaje, ktoré im zaznamenajú smart hodinky. Nebude však žiadne vyhodnotenie,“ povedal organizátor Bielej Stopy Slavomír Hrúza.

„Nedá sa to vyhodnocovať regulárne, pretože na trati sú každý deň, či dokonca každú hodinu iné podmienky. Napríklad ten, kto pred hodinou odštartoval, má výhodu oproti tomu, kto pôjde teraz,“ vysvetľuje dlhoročný pretekár Ľuboš Gabčík.

Ľuboš Gabčík (70) na Bielej stope preteká už 40 rokov Zdroj: Beáta Javorčíková

Podľa organizátora Slavomíra Hrúzu na tohtoročných pretekoch chýba atmosféra pri hromadnom štarte a adrenalín počas behu. Napriek tomu je rád, že sa im podarilo zorganizovať aspoň takéto preteky. „Pomaly sa môžeme začať pripravovať na 50. ročník, kedy sa paralelne s Bielou Stopou na Skalke uskutočnia aj majstrovstvá Európy v bežeckom lyžovaní,“ zdôrazňuje odhodlane.

Slavomír Hrúza si na Bielu Stopu SNP, ktorá bývala ešte za socializmu, pamätá ako na udalosť, ktorou žil celý región. „Aj cestovné kancelárie robili vtedy zájazdy a ľudia sa ubytovávali po internátoch v celom okolí,“ spomína.

Biela Stopa je kultové podujatie, ktoré má svoje korene ešte v bývalom režime. Vtedy sa na štarte stretávalo naraz aj 5 000 - 7 000 ľudí. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 1974 Zdroj: bielastopa.sk

„Niekedy štartovalo až 7-tisíc ľudí. Začínalo sa na Krahuliach, s cieľom v Banskej Bystrici. Bola to celospoločenská udalosť. Po páde režimu organizácia dosť pokrivkávala, a keď sme sa sťažovali na neupravené trate, povedali nám, že aj partizáni to mali ťažké. Potom to našťastie zobrala do rúk partia z Horskej služby a odvtedy to má vysokú úroveň. Podmienky sú síce vynikajúce, ale trate ťažké, ale aspoň už neprichádza toľko ľudí,“ dodáva Ľuboš Gabčík.