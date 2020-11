Prišli sme o Veľkú noc aj Dušičky, ale Vianoce si zobrať nenecháme! Slováci si nevedia a nechcú odpustiť adventné obdobie a prípravy na najkrajšie sviatky. Aj tento víkend to potvrdili úplne jasne!

To, že si Slováci nechcú nechať zobrať Vianoce a prípravy na ne, dokázali aj cez víkend. Korona, nekorona, slovenské nákupné centra boli počas prvého adventného víkendu plné! Ľudia sa tlačili už pred vchodmi, na eskalátoroch, viacerí boli ochotní vystáť si ešte aj rady do obchodov. Predvianočná nákupná horúčka je tu a cez víkend navyše zafungoval efekt zliav v rámci Black Friday, ktorí mnohí obchodníci predĺžili až do konca víkendu.

Už tradične býva v Bratislave najplnšia predajňa známe severskej nábytkárskej značky. Nie je to inak ani v týchto dňoch. "Som na home office a zistila som, čo všetko potrebujem, tak si to idem kúpiť,"povedala Jana.

„V piatok som robil, tak všetky nákupy sme si nechali na víkend,“ tvrdil Martin (42), ktorý sa vybral na nákupy s manželkou Monikou a dcérkou Zuzkou (9). „Ideme kupovať aj darčeky. Mne sa to zdalo priskoro, ale bol som prehlasovaný pomerom 2:1,“ smial sa Martin.

Až z Bánoviec si to namieril do Bratislavy Zdeno: „Potrebujem niečo do záhrady, nejaký nábytok, tak sme si urobili výlet. Najskôr obchody a popoludní si prejdeme centrum,“vysvetľoval.

V Bratislave bolo veľa ľudí aj v nákupných centrách, aj keď tie si vraj pamätajú v tomto období aj viac ľudí a dlhé rady. "Zrejme je ešte pre mnohých na vianočné nákupy skoro. Možno prídu skôr budúcu sobotu, keďže v nedeľu je Mikuláš, tak možno prídu nakúpiť," myslia si niektoré predavačky.

Jana (19) a Barborka (21) sú vysokoškoláčky a nákupy mali napísané na papierikoch: „Aby sa nám to po dvoch hodinách nepoplietlo,“vysvetľovali s úsmevom. Nadplán zamierili akurát do drogérie: „Keby sme tam našli niečo dobré v akcii,“ dodali.

Podobné zdôvodnenia sme cez víkend počuli aj v nákupnom centre v v Banskej Bystrici. „Keďže včera bol Čierny piatok, chcel som využiť zľavy a popozerať, či nenájdem aj nejaké veci pre seba a pre svojich blízkych,“ povedal Peter (28).

„My sme neprišli kvôli sviatkom, ale kvôli nákupu potrebných vecí,“doplnili Noro (29) a Diana (29). „Ale ja som si prišiel kúpiť iba nohavice,“ zdôraznil usmiaty Noro. Vianočné sviatky podľa páru tento rok nebudú iné, pokiaľ nenastane lockdown. „Skoro celá rodina býva v Bystrici, iba sestra býva v Bratislave. Sviatky budú iné len ak nebudeme môcť vycestovať kvôli lockdownu,“prízvukovala Diana.

„Na Vianoce kupujem len drobnosti, lebo veľké a potrebné veci si kúpi každý sám,“ hovorí Zdena (53). Tvrdí, že sviatky budú rovnaké ako po iné roky. „Hádam si ich nenecháme pokaziť!“ tvrdila.

Aj prešovské nákupné centrá boli cez víkend preplnené. Viacerí prichádzali ešte pre Black Friday. Zákazníci boli najmä v obchodoch s elektronikou a s módou. „Hotové bláznovstvo. Tržby sú celkom dobré, no veľa ľudí sa prišlo iba poprechádzať,”vravel predavač Michal.

V obchode s módou využívali ešte pretrvávajúce zľavy z Čierneho piatku. „Len dnes sme predali viacero dámskych vetroviek a kabátov,“ spokojne zhodnotila jeho kolegyňa Mária.

Čo ste prišli nakupovať a vnímate tieto Vianoce inak? Pýtali sme sa Slovákov v obchodoch.

Lenka (28), Prešov "S nakupovaním darčekov iba začínam. Veď ešte je dosť času. Zatiaľ som kúpila jednu knihu. Nemyslím si, že by korona zasiahla do zvyklostí slovákov. Vianoce sú najkrajším obdobím roka, každý si ich bude chcieť vychutnať tak, ako po minulé roky. Ešte netuším, kde ich budem trániť."

Veronika (32), Veľký Šariš "Ja si myslím, že tohto roku sa ľudia uskromnia. Mnohí prišli o zárobky, treba šetriť. Ja som si kúpila notebook, ale to iba kvôli tomu, že ho potrebujem ku svojej práci. U nás doma budeme mať tieto Vianoce určite skromnejšie. Tráviť ich budem so svojou rodinou - manželom a tromi malými deťmi."

Patrícia (22), Prešov "Ešte nekupujem darčeky. Prišla som sa iba poobzerať, čo majú. So zháňaním darčekov začnem až týždeň pred sviatkami, lebo ja som nedočkavá a neviem udržať tajomstvo, mala by som problém neodovzdať darčeky tým, ktorým som ich kúpila."

Monika (45) "Niečo som už kúpila, no väčšia časť ma ešte len čaká. Tohtoročné predvianočné obdobie bude pre mňa iné, lebo po minulé roky som trávila advent predávaním kníh na vianočných trhoch. Lenže teraz ho zrušili, takže budem mať viac času."

Čo je advent?

Kedysi bol advent o zastavení sa, bolo to pokojnejšie obdobie Slovo advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená „príchod“ a jeho začiatky siahajú až do 4. storočia.

V slovenskej ľudovej kultúre mal advent magický charakter obdobia, kedy môžu nadprirodzené sily pozitívne alebo negatívne ovplyvniť budúcnosť. S tým súviseli aj rôzne povery a obyčaje - veštenie, vinšovanie. Tradičné adventné obdobie má kajúci charakter a chápe sa ako čas pokánia, ako je to napríklad pri pôste. Pre našich predkov bol aj obdobím domácich prác - párali perie, šili, tkali a podobne. Advent sa bral ako pokojnejšie obdobie po jesennej žatve, kedy boli kratšie dni a dlhšie noci. V tomto čase sa nekonali svadby ani zábavy. Pre väčšinu domácností je neodmysliteľnou súčasťou adventu veniec, na ktorom sú štyri sviečky. Zapaľujú sa postupne, každá pripadá na jednu adventnú nedeľu.

Nákupy brzdili iba protiepidemické opatrenia

Plné obchodné centra spôsobili aj opatrenia obchodníkov, ktorí museli dodržiavať protiepidemické opatrenia:

počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť jedného človeka na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky (nevzťahuje sa na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby) –

pokiaľ plocha prevádzky pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník

pri vchode do prevádzky je treba plikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metrov (neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),

do priestorov obchodného domu môžu vstúpiť iba osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C

