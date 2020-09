Podľa našich informácií má byť v karanténe riaditeľka školy, spolu s ďalšími ľuďmi z vedenia, s ktorými bola v kontakte. Zástupca riaditeľa školy Jonáš Róbert potvrdil, že určití zamestnanci školy sú v karanténe. „Kvôli ochrane osobných údajov vám nemôžem povedať o koho sa jedná, avšak niektorí z našich zamestnancov sa nachádzajú v karanténe nakoľko došli do vstyku s pozitívne testovanou osobou,“ uviedol. Podľa jeho slov však škola funguje ako doteraz a panika sa na chodbách školy nešíri.

V karanténe sa majú nachádzať aj zamestnanci novozámockej školy na G. Bethlena. Zdroj: fb

O informácií, že sú na škole niektorí zamestnanci v karanténe netušila ani mamička, ktorej dieťa školu navštevuje. „Nič nám nepovedali, o ničom neviem. Radšej som o tomto ešte nepovedala ani svojej dcérke, nech ju zbytočne nevystraším,“povedala nám nešťastne.

Riaditeľka Základnej školy na Hradnej ulici v Nových Zámkoch, Marta Bystrická. Zdroj: lčel

K situácií na školách sa nám vyjadrila aj riaditeľka základnej školy na Hradnej ulici v Nových Zámkoch, Marta Bystrická. Podľa jej slov majú rodičia strach z uzavretia školy a to aj napriek tomu, že sa na ich škole zatiaľ neobjavil ani jeden pozitívny prípad. "Spýtal sa na jeden rodič, aká je situácia, nakoľko sa to šíri a vieme, že aj v našom meste. Dúfal, že k niečomu ako k zavretiu školy znova nepríde. Viem, že sa rodičia boja, nakoľko si výučbu z domu už vyskúšal. Vedia, že to nie je to jednoduché ani pre učiteľa, ani pre žiaka ale ani pre nich. Musia chodiť do práce a brať si OČR nikomu nevyhovuje," povedala riaditeľka. Dodala, že online výučby sa boja aj učitelia prvých a druhých ročníkov.

