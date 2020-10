Keď pocítila bolesti, išla k svojej gynekologičke na preventívnu prehliadku a cytológiu. Po dvoch týždňoch prišli výsledky a lekárka jej povedala, že je všetko v poriadku. „Ja som však stále mala bolesti a tak ma lekárka poslala do nemocnice, v ktorej som zhodou okolností vtedy pracovala,“hovorí Renáta.

Prišlo to ako blesk z jasného neba

Tam jej urobili kyretáž a dva dni čakala na výsledok. „Všimla som si, že lekárka aj sestričky, ktoré sú moje kamarátky, chodili okolo mňa zrazu so sklonenými hlavami a slzami v očiach. To som ešte stále nevedela, čo sa deje. Potom si nás dal pán primár zavolať aj s manželom , to som už tušila, že je zle,“vysvetľuje.

„Keď sme sa posadili, oznámil nám, že mám karcinóm krčka maternice a treba to riešiť. Ak sa bude dať, treba operovať, povedal,“spomína Renátka. Nasledoval rad vyšetrení a po nich sa primár rozhodol, že sa operovať bude. „Prvá moja otázka znela: Koľko mám ešte času? Povedal mi, že ťažko povedať, podľa toho, ako dopadne operácia,“ hovorí žena, ktorá sa nakoniec vyliečila zo 4. štádia rakoviny. Keď ju to postihlo, mala 33 rokov a dve malé deti.

Verila som lekárom

„Od začiatku som verila, že operácia dopadne dobre a tak sa aj stalo. Operovaná som bola 6. decembra, na Mikuláša. Výsledky mi volali medzi sviatkami. Boli to veľmi zvláštne sviatky. Moji synovia mali vtedy 10 a 13 rokov a ja som bola šťastná, že som stihla mať ich,“ spomína.

Po operácii nasledovala onkologická liečba. V Košiciach absolvovala Renáta 25 ožiarov, 6 chemoterapií a 3 brachyterapie. „Nebolo to ľahké,“ priznala úprimne. „Kombinácia ožarovania a chemoteraie, to bolo šialenstvo. Dosť som schudla. Mala som o 30 kíl menej ako dnes, ale manžel ma na liečbu vozil, by som bola aj doma. To mi pomohlo,“ dodáva s tým, že by všetkým ženám chcela odkázať, aby chodili pravidelne na preventívne prehliadky a aby sa o seba starali. A mamičkám, čo majú dcéry, aby ich dali proti tejto pliage zaočkovať.

14 rokov PO

Renátka má dnes, 14 rokov PO, módny salón a teší sa z každých ušitých šiat, z každého pekného dňa. Keď vypukla korona, začala s kolegyňami hneď šiť rúška, pretože ochrana zdravia je pre ňu najvyššou hodnotou. Keď zistila, že na onkológii v Košicach, kde sa liečila, nemajú dosť rúšok, poslala im hneď 100, aby mali aj pre pacientov.

Odkaz všetkým ženám

Na rakovinu krčka maternice každý rok ochorie viac ako 600 Sloveniek a tretina z nich zomrie! A to napriek tomu, že keby ženy pravidelne chodili na prehliadky ku gynekológom a dali svoje deti očkovať, táto choroba, ktorú vyvoláva HPV vírus, by vôbec nemusela existovať.

