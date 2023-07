Ubehlo už dlhých 47 rokov od najznámejšej slovenskej leteckej katastrofy. Na jazere Zlaté Piesky v to ráno nemohol ešte nikto tušiť, čo sa tam odohrá. Ľudia sa prezliekali do plaviek a chystali sa kúpať, bufetári otvárali svoje stánky s jedlom pre verejnosť.

Krátko po pól desiatej sa však do vody nečakane zrútilo menšie dopravné lietadlo Iľjušin Il-18 po neúspešnom pokuse o pristátie na blízkom letisku. Na jeho palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, štyria zamestnanci Československých aerolínií (ČSA) a šesťčlenná posádka. Pri havárii zahynulo 76 ľudí, prežili traja zranení. Jaromír Kratochvíl zomrel 21. septembra 2020, František Lukáš ešte v roku 1996. Posledným žijúcim účastníkom tragédie je tak Gerard Menárd z Francúzska.

Kapitánom nešťastného letu bol dlhoročný a skúsený pilot Svatoslav Rosa. Turbovrtuľové lietadlo bolo v tom čase v prevádzke 16 rokov a bolo považované za veľmi spoľahlivý stroj. Zároveň však malo veľké rezervy vo viacerých smeroch, ktoré umožňovali pilotovi obchádzať niektoré nariadenia. S označením OK-NAB "Košice" odlietalo z Prahy o 8:52 ráno, pričom o 9:29 dostalo povolenie pristáť v cieľovej "stanici" v Bratislave.

Všetko sa zomlelo kvôli tomu, že lietadlo sa nachádzalo asi o 300 metrov vyššie, ako si myslel dispečer. Povolenie na zahájenie klesania neprišlo včas. Práve z tohto dôvodu začali piloti klesať rýchlejšie, než by mali. Rýchlosť klesania dosahovala až 22 m/s, pričom povolené bolo najviac 15 m/s a štandardná hodnota bola len 10 m/s. Stroj pri klesaní dosiahol rýchlosť až 435 kilometrov za hodinu, limit bol 270 km/h.

"Pri týchto brzdných manévroch systém lietadla automaticky vyradil jeden z motorov, konkrétne motor číslo 3. Posádka mala tlačidlom potvrdiť vypnutie motora, no omylom stlačila vedľajšie tlačidlo motora číslo 4, čím ho tiež vypla," povedal v minulosti pre TASR Dávid Púchovský, autor knihy Katastrofa letu 001 na Zlatých Pieskoch.

Lietadlo s dvoma nefunkčnými motormi na jednom krídle sa nachádzalo v 30-metrovej výške nad prahom pristávacej dráhy. "Je to ešte stále pomerne vysoko, ale pilot by mal v takej situácii lietadlo jednoducho položiť na zem. Možno by sa niekomu niečo stalo, ale všetci by to boli prežili. Nasledovalo však ďalšie chybné rozhodnutie, keď sa pilot rozhodol zopakovať okruh a pristáť znovu," vysvetlil Púchovský. Ako dodal, z nepochopiteľných príčin sa rozhodli následne nasadiť vypnutý štvrtý motor, vrtuľa vyvolala odpor vzduchu a lietadlo spadlo.

Od trupu sa odtrhli krídla. Aj keď k vraku okamžite vyrazili záchranári, drvivá väčšina ľudí zomrela. Mnohí však následkom utopenia či otravy leteckým benzínom, ktorého do vody uniklo naozaj veľa. Ľudia sa na Zlatých Pieskoch po zvyšok leta a ani na ďalší rok kúpať nemohli.

