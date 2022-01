Toľko sa o tom hovorilo, no konečný dátum sa stále odkladal. V pondelok však nadišiel deň D a v hlavnom meste sa spustili tri zóny Mestskej parkovacej politiky, ktorá sa označuje ako PAAS.

Podľa slov primátora hlavného mesta Matúša Valla ide o výraznú zmenu vo fungovaní a myslení obyvateľov. Predsalen, očakávaný Bratislavský parkovací asistent je jednou z najväčších reforiem za posledné roky.

VIDEO: Pozrite sa, ako prebiehal druhý deň platnosti parkovacej politiky na Tehelnom poli.

"V meste sú aj lokality, kde nie je problém s parkovaním, napríklad sídlisko na okraji Bratislavy. Tam nebude nutné zavádzať parkovaciu politiku," skonštatoval Vallo. Primátor zároveň zdôraznil, že všetky peniaze získané cez PAAS budú využité na zlepšenie verejného priestoru a parkovania v danej zóne, odkiaľ boli vybraté.

Matúš Vallo je od začiatku presvedčný o potrebe regulácie parkovania v hlavnom meste. "Bratislava je posledné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá jednotnú parkovaciu politiku," vyjadril sa niekoľkokrát už aj v minulosti. "Postupujeme podľa zahraničných vyskúšaných modelov. Sme však trošku mäkší, keďže máme zavedené výnimky či bonusovú kartu."

Napriek tomu, že sa o parkovacej politike hovorí už pomerne dlhú dobu, mnohí Bratislavčania sú v nej úplne stratení a nemajú ani poňatia, akým systémom vlastne funguje. Nemusíte však prepadať panike, zavedenie PAAS v jednotlivých častiach Bratislavy sa bude realizovať postupne.

Zmätočné pre ľudí je najmä to, že v systéme platia rzne tarify, ktoré sa líšia od lokality a tiež rôzne časy. Ľudia s trvalým bydliskom majú k dispozíciíí extra bonusové parkovanie do iných zón pre prípad, že idete do mesta. Pre prípadné návštevy sú určené návštevnícke hodiny. Pre podnikateľov zase existujú abonentské karty, ktorých cena sa taktiež líši od zóny.

Rezidentská karta, ktorá zaručí parkovanie v iných zónach stojí na rok 39€. Pozor, ide o sumu za jedno auto. Druhé vás vyjde za ďalších 150€, tretie až na 500€. V cene je aj 100 hodín extra parkovania pre návštevy. Bezplatné parkovanie v iných zónach vám za 10€ ročne zabezpečí špeciálna bonusová karta.

