Okrem toho, že profesor Ivan Hričovský vydal publikáciu “Ovocná záhrada”, má aj facebokovú stránku s názvom “Rady do záhrady - prof. Ivan Hričovský”, ktorá sa páči vyše 120-tisíc fanúšikom. Počas svojej 62 ročnej pracovnej činnosti v oblasti záhradníctva a ovocinárstva, toho zažil naozaj dosť a svoje poznatky sa snaží posúvať aj ďalej ďalším generáciám.

Čo by mal podľa neho urobiť človek, aby sa dožil vysokého veku v zdraví a udržal si večnú vitalitu? “V každom prípade by nemal myslieť na to, že je starý a tiež by sa mal snažiť pomáhať nielen svojej rodine, ale aj okolitému prostrediu. Človek ostáva mladým, pokiaľ je schopný učiť sa, prijímať nové poznatky, skúsenosti, ale aj názory ostatných. Aby všetko čo robí, robil tak, že to ovláda, že to robiť chce a musí mať ľudské srdce. To sú kritériá môjho života. A pokiaľ ide o stravu, ľudia by nemali zabúdať na zeleninu a ovocie, to je najdôležitejšie,” myslí si Ivan Hričovský, ktorý sa v živote venoval takým 4 hlavným pracovným činnostiam - výskumu, šľachteniu, výrobe a pedagogike.

“Preto ma ľudia volajú a môžem im v tejto oblasti radiť, lebo to čo robím, som sa nielen učil, ale aj som na tom pracoval. Ako dieťa v Hornom Hričove sme mali veľkú záhradu a 10 rodín včiel. Otec mi dával prvé základy, ktoré ma usmerňovali do vlastného života,” poznamenáva Hričovský, ktorý aktuálne býva v Ivanke pri Dunaji. Aj tu má svoju vlastnú záhradu, kde mu veľmi pomáha manželka a dcéra, ktoré sú dobré najmä v pestovaní zeleniny a okrasných rastlín. On sám sa zas venuje najmä ovocným stromom a kríkom.

