Roztrhaná jelenica v meste rozvírila už aj tak nepokojné vody v súvislosti s útokmi niektorých druhov šeliem na Slovensku. Prvotnú informáciu, že útočil vlk, envirorezort vyvrátil. Objavilo sa však video, ktoré šelmu zachytáva. A tak vyjadrenie ministerstva, že išlo o hoax, vyznieva mierne zavádzajúco. Informáciu o útoku potvrdil pre PLUS JEDEN DEŇ miestny hospodár Martin Kohút.

“Boli sme oboznámení policajtmi, že sa v blízkosti nemocnice nachádza uhynuté zviera. Tak som tam hneď ráno, asi o pol šiestej išiel a uvidel som ležať na chodníku smerom k nemocnici jelenicu,” hovorí Kohút. Tá mala na sebe evidentné znaky po zuboch, mala rozhryzené stehná a šľahy na zadných nohách, teda typické znaky po útoku vlka. “Bolo to očividné, nebol som prvýkrát pri zveri roztrhanej vlkom,” poznamenáva.

Jeho slová potvrdzuje aj záber z kamery, ktorý deň po incidente zverejnila Nemocnica s poliklinikou v Brezne. Na zázname možno vidieť, ako sa tu pohybuje vlk.

Podľa neho však nejde o ojedinelý prípad. Myslí si, že rovnako ako aj medvede, vlky sú premnožené tiež a potrebovali by určitú reguláciu. “Vidíme to za posledné roky, kedy je takýchto úhynov čím ďalej viac. Vlani sme mali 65 percent zvery z plánovaného lovu takto uhynutých a z roka na rok ich pribúda. Rovnako je to aj s medveďmi. Pred pár rokmi jedného videli prechádzať sa priamo v meste medzi mestskými časťami,” doplnil Kohút.

