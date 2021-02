Otčim si chlapca adoptoval, keď mal iba dva roky. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Začiatkom februára našli v katakombách zohavené telo 47-ročného Jozefa, ktorého dnu vlákala trojica mladíkov, s ktorými najskôr popíjal na pumpe. Dvaja z nich ho mali surovo kopať, mlátiť hranolom a dorezať črepom.

Otčim mladíka sa dozvedel o vražde až 6. februára, keď u nich zaklopala polícia. To, že ľudia zanevreli na jeho syna, chápe.

„A majú na to plné právo. Lebo to je ľudský život, to nie je rozbité auto, okno. Ľudia, čo ma majú radi, mi povedali, že celú noc nespali, keď sa to dozvedeli, lebo tých chlapcov mali radi," hovorí otčim obvineného.

Po pár minútach musel z výsluchu odísť...

„Bol som pri výsluchu a počul všetky detaily. Nezvládol som to, po pár minútach som musel odísť. Neprajem to nikomu. A jednoznačne nie som zástanca trestu smrti, nie som zástanca doživotia, ale jednoznačne trvám na tom, aby dostali adekvátne tresty k tým činom, ktoré spáchali," dodal.

Synovi chcel dať druhú šancu

"Neustriehol však partiu, v ktorej sa syn pohyboval, keď išiel von. Mladí si držia svoj svet. Nás starších medzi ten svet nepustia, aj keď ich beriete a bavíte sa s nimi ako s kamarátmi. Musíte ich buď sledovať, alebo kontrolovať im vrecká. Ja som to podcenil," povedal zdrvený otčim.