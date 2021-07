Je celý jeho život! Osud sa s Vladimírom (38) pohral. Pred štyrmi rokmi mu odišla milovaná manželka Kvetka, ktorá zomrela len pár dní po tom, ako sa narodil ich spoločný synček. Martinko (4), ktorému lekári zistili Downov syndróm, sa od toho momentu stal pre Vladimíra všetkým. Obetavý muž totiž nie je pre chlapčeka len oteckom, ale zastupuje aj rolu mamy. Hovorí, že je to náročné, ale aj krásne.

Vladimír začína najsmutnejšími okamihmi. „Malý sa narodil 27. apríla 2017. Desať dní nato zomrela moja manželka. Spolu boli asi štyri dni, potom ho previezli do inej nemocnice, keďže mali podozrenie na Downov syndróm,“ hovorí a spomína na minúty, keď prišiel o milovanú manželku.

„Asi desať minút nato, ako som sa Martinkom vrátil domov, prišiel šok! Primár zatelefonoval, že Kvetka zomrela. Pritom ešte ráno som ju bol v nemocnici pozrieť,“ utiera si Vladimír slzy.

Kvetka mala ťažkosti so žlčníkom už predtým, po pôrode sa všetko iba zhoršilo. Lekári jej diagnostikovali zápal a naordinovali operáciu. Podali jej antibiotiká, no telo to už nezvládlo. Vladimír dodnes viní lekárov a dal aj podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odpoveď ho však prekvapila. „Odpísali mi, že nemocnica pri jej liečbe nepochybila,“ krčí ramenami.

Z tragickej udalosti sa musel veľmi rýchlo spamätať. Bol totiž jediný, kto chlapčekovi zostal, takže bývalý kuchár sa stal otcom na plný úväzok.

