Sme jeden nešťastný ročník! Mladým Slovákom Brexit značne skomplikoval štúdium v Británii. Kým pred tým si mohli požiadať o výhodné študentské pôžičky, teraz si musia drahé štúdium a životné náklady uhradiť z vlastného vrecka. Jedným z nich je aj Matej Bilík (23) z Bratislavy, ktorý tvrdí, že mu nezostáva nič iné ako žiadať o peniaze verejnosť. Kritiky sa však nebojí. Stojí mu to totiž za to!

Možno ste počuli o príbehu študentky Paulíny (18), ktorá robila verejnú zbierku pre svoje štúdium na Oxforde. Vysnívanú čiastku sa jej nakoniec podarilo získať a tak sa jej môže stať skutočnosťou. Príbeh motivoval ďalšieho Slováka Mateja, ktorý sa takisto rozhodol otestovať ústretovosť slovenskej verejnosti.

Podľa Mateja je takýchto príbehov teraz viac a netýkajú sa len Slovákov. Študenti z Európskej únie totiž pred Brexitom mohli britskú vládu požiadať o výhodné študentské pôžičky. Všetko sa ale mení pre tých, ktorí nastúpia od septembra 2021. Británia ich bude brať ako tzv. overseas študentov. To znamená, že za školné zaplatia minimálne 10 000 libier.

V Matejovom prípade sa jedná až o 47 000 eur. Jedna vec je totiž školné, ktoré na prestížnom Oxforde stojí 30 000 eur a druhá sú náklady na ubytovanie, stravu a základné potreby, ktorých spodná hranica sa podľa neho pohybuje okolo 15 000 eur. Je v tom aj ďalší háčik. Univerzita vyžaduje, aby peniaze vydokladoval ešte pred nástupom. „Oni si nemôžu dovoliť akceptovať niekoho, kto nebude mať dosť peňazí,“ vysvetľuje.

Matej a jeho bakalárska práca Zdroj: Archív Mateja Bilíka

„Ak sa mi ich nepodarí získať, tak jednoducho nepôjdem,“ hovorí smutne, ale zároveň rázne Matej. Univerzita síce ponúka štipendium, no len pre zopár študentov. Istá forma pomoci je aj zo slovenskej strany. Podľa tlačového oddelenia Ministerstva školstva študenti môžu získať finančnú podporu v podobe štipendia Martina Filka. Ďalšou možnosťou je poskytnutie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania. Podľa šikovného študenta to však nie je pomoc vo výške, v akej by potreboval a pre všetkých študentov, ktorí chcú ísť na najlepšie školy v zahraničí nestačí.

Matej sa preto rozhodol o pomoc požiadať Slovákov. Vraví, že im to raz splatí. „Ponúkli mi miesto v ročnom programe, ktorý sa zamýšľa nad tým ako zlepšovať vysoké školstvo. Netvrdím, že hneď o 12 mesiacov budem doma, no Slovensko ma láka. Vidím, že je to veľký priestor pracovať v tejto oblasti. Na Slovensku totiž veľa takých odborníkov nemáme,“ tvrdí študent.

Kritiky zo strany verejnosti sa nebojí. „Keď chcem od niekoho peniaze, musím si to vedieť obhájiť. Som pripravený aj na to, že ľudia môžu byť kritickí. Nebudem to však brať ako kritiku voči sebe, ale systému, ktorý študentom nedokáže ponúknuť dostatočnú podporu,“ dodáva na záver.