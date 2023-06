Na začiatku si ani nevedeli predstaviť, koľko vody ešte potokom pretečie. No dočkali sa! Najbližšie mesiace budú cestou do obchodu konečne stretávať obyvatelia Strážskeho robotníkov. Výstavba kruhovej križovatky však prinesie svoju daň…

Bol rok 2015, keď Občianska iniciatíva Zemplína začala zbierať podpisy na petíciu za výstavbu kruhového objazdu v Strážskom. „Dnes je to križovatka, ktorá je nebezpečná aj pre obyvateľov mesta, ktorí každé ráno tadiaľ prechádzajú. Dopravu musí riadiť mestská polícia,“ vysvetľoval v roku 2017 Milan Potocký z OIZ.

Križovatka prepája tri okresy: michalovský, vranovský a humenský. Keďže ide o cesty prvej triedy, denne ňou prejde podľa údajov Košického samosprávneho kraja (KSK) viac ako 11-tisíc vozidiel. „Vodiči sa sťažujú pravidelne na túto križovatku a dožadujú sa urýchlenej výstavby kruhového objazdu,“ vysvetľoval Potocký.

Podľa miestnych je tento dopravný uzol miestom častých dopravných nehôd

Križovatka prepája tri okresy: michalovský, vranovský a humenský. Keďže ide o cesty prvej triedy, denne ňou prejde viac ako 11-tisíc vozidiel.

Problémom vraj nie je ani tak samotná križovatka, ale nepozornosť vodičov. „Nevidia značky, nevidia hlavnú cestu. Každý jeden vodič, ktorý sa dostal do kolízie alebo nabúral, si myslel, že je na hlavnej,“ sťažuje sa obyvateľka mesta, ku ktorej sa pridáva ďalší: „Keby dali semafory, bolo by to lepšie, lebo vodiči nepozerajú na značky a potom sú tu samé nehody. Lenže semafory by museli ísť 24/7.“

„Musíme dbať v prvom rade na bezpečnosť ľudí, ktorí ovládajú pravidlá cestnej premávky a chcú sa bezpečne dostať domov či do práce. Aj preto je naším cieľom vyzbierať 10-tisíc podpisov, ktoré sa zbierajú súčasne vo všetkých troch dotknutých okresoch,“ hovoril pred rokmi Potocký.

