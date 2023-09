V Michalovciach osádzali Kamene zmiznutých. Venovali ich dvom významným rodinám ×

Nikto z nás by nemal zabudnúť na históriu. A každý by si mal brať poučenie z toho, čo sa stalo. V uliciach slovenských miest nám to už pripomínajú aj spomienkové kamene na obete holokaustu.