Od pondelka čaká Oravu, jeden z najviac pandémiou zasiahnutých regiónov, zákaz vychádzania. Na tlačovej konferencii to povedal dnes premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že kto neotestovaný bude vonku, dostane pokutu 1 600 eur.

Dodal, že každý, kto sa zúčastní na testovaní, bude mať potvrdenie. "Keď príslušník vyzve niekoho, kto sa nepreukáže, tak bude konanie a môže prísť pokuta," opísal Matovič príklad, ako môžu vyzerať postihy za neotestovanie sa.

"Máme dve možnosti, buď budeme za dva týždne celé Slovensko v karanténe, alebo spravíme takúto operáciu a možno stotisíc ľudí nám zostane v karanténe. Ja si vyberám tú druhú možnosť," tvrdí premiér.

"Keď je zákaz vyhádzania pre ľudí, ktorí sa odmietli otestovať, to je to isté, ako keď si predstavíme, že policajt zastaví auto, idete fúkať alebo nejdete fúkať,"hovorí Matovič. "Je to nastavené na rozhodnutie každého jedného človeka,"dodáva.

Matovič hovorí, že na Orave bude osobne pomáhať v tíme lekárky, ktorá je poslankyňou OĽaNO.

Oravci odmietajú zvesti o tom, že sa bujaro zabávali v Poľsku. Zdroj: pixabay, TASR, Ján Dzúr

Podľa našich informácií na Orave už zrušili aj recitačné podujatie Hviezdoslavov Kubín.