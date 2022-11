Zdemoloval luxusné autá vystavené pred predajňou v Nitre, bol opitý, no napriek tomu Ukrajinca Pavla K. polícia obvinila za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky až teraz! Od incidentu pritom ubehlo už viac ako pol roka.

Nehoda sa stala ešte 19. februára v Nitre na bratislavskej ceste pred predajňou Motor-Car. Osobný automobil Passat, v ktorom sedel manželský pár, narazil medzi večer plynovú prípojku a pilier firmy, ktorá tam má predajňu luxusných automobilov.

Privolaná polícia dala na mieste mužovi fúkať a oboch previezli sanitkou do nitrianskej nemocnice. Pavlo K. (44) utrpel len ľahké zranenia, jeho manželka Tatiana bola na to trocha horšie, no hospitalizáciu v nemocnici odmietla. Vodič nafúkal pritom 1,56 promile, čo je už štádium strednej opilosti. Pri havárii, našťastie, nebol zranený žiadny človek.

Vodič, ktorý odmietal fakt, že šoféroval, narazil do dvoch vystavených áut značky Kia, medzitým urobil vo vzduchu kotrmelce. Poškodené boli aj ďalšie autá, ktoré zasiahli drobné kamienky a poškodili im karosériu. „Radšej sa už k tomu celému nebudem vyjadrovať," povedal nám konateľ spoločnosti, ktorej autá boli poškodené, Samuel Antoš. "

Poisťovne nám škody síce preplatili, ale boli to úplne nové autá, nedokážeme ich už predať za plnú cenu." To, že vyšetrovanie trvalo od februára až doteraz, už komentovať nechcel. Znalec však škodu, ktorú Ukrajinec spôsobil predajcovi áut, vyčíslil na neuveriteľných 156 tisíc eur! Spoločnosti však podľa neho vznikla škoda naviac, ktorú nevedia nikomu vyúčtovať. Otázne preto je, čo si ju budú vymáhať v civilnom sporovom konaní priamo od obvineného Pavla K.

Pavlo K. po nehode, ktorú zachytili aj kamery, tvrdil, že nešoféroval a mal technickú poruchu na vozidle. Vodičský preukaz mu bezprostredne zadržaný nebol, prišiel oň až tri mesiace po havárii. Vyšetrovanie sa však pohlo a vyšetrovateľ vzniesol voči nezodpovednému vodičovi obvinenie. "Vami označená osoba bola uznesením OR PZ v Nitre zo dňa 21.11.2022 obvinená za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 3 písmeno c) Trestného zákona," reagoval na našu otázku hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček.



